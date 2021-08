N. Malūnavičiūtė ir O. Ditkovskis – apie duetą, draugystę ir ginčus

„Metus sėdime be darbo, paskui per mėnesį atsiimame tai, ko neuždirbome per metus. Štai, kur yra mūsų optimizmo paslaptis“, – ironiškai šypsosi aktorius, muzikantas ir atlikėjas Olegas Ditkovskis. Jo scenos partnerė, dainininkė Neda Malūnavičiūtė Olegą stebi atlaidžiai – tegu pasipiktina! Atlaidumas, supratimas ir pagarba vienas kitam ir yra didžioji jų dueto paslaptis.