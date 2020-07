G. Šapiro-Bilas ryžosi kulinarinei avantiūrai: koks patiekalas vyrui paliko įspūdį?

Legendinės muzikos grupės „ŽAS“ narys Gidonas Šapiro-Bilas ištikimai jau trečią vasarą leidžiasi į keliones po Lietuvą, ieškodamas naujų skonių ir potyrių. Charizmatiškas muzikantas, televizinių projektų veidas ir kulinaras pasakoja, jog Lietuva be galo turtinga savo gastronominiais šedevrais ir norint atrasti dar neragautų patiekalų, nebūtina keliauti į egzotines šalis, mat netikėtų kulinarinių staigmenų gausu čia pat, vos už kelių kilometrų.

Šį šeštadienį televizijos žiūrovus žadins ir į ekspediciją po Lietuvą kvies trečią sezoną skaičiuojantis kulinarinių kelionių projektas „Maisto kelias“. Trys bičiuliai – Ilona Juciūtė-Čibirkienė, G. Šapiro-Bilas ir šrilankietis Dilanas Dampella Gamage šį kartą aplankys Panevėžio apskritį, kuri turtinga savo kultūriniu, etniniu bei kulinariniu paveldu. Būtent besilankant šioje apskrityje esančiame Palėvenės dominikonų vienuolyne, Bilas pirmą kartą paragavo patiekalo, kurio net neįsivaizdavo esančio – tai koldūnai su silkės ir burokėlių įdaru.

„Dievinu keliauti, tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Mėgstu išbandyti įvairiausių kultūrų vietines virtuves, naujausius restoranus sostinės centre ar pats eksperimentuoti savo namų virtuvėje, tačiau tokio derinio dar neteko ragauti. Net negalėjau pagalvoti, kad silkė su burokėliais gali tapti virtinių įdaru“, – atradimais stebisi Bilas.

Pasirodo, Palėvenės Šv. Dominyko ir dominikonų vienuolyno ansamblis – vienintelis Aukštaitijoje vėlyvojo baroko pavyzdys, savo istoriją menantis net nuo 1676-ųjų metų, o čia gyvenę vienuoliai buvo itin išradingi kulinarai, kurių sukaupti receptai kruopščiai išsaugoti ateities kartoms.

„Vienuolių valgių pagrindas buvo žuvis, todėl, jog čia teka upė Lėvuo ir vienuoliai turėjo didelius įžuvintus tvenkinius. Mūsų kulinarinio paveldo gaminiai yra žuvienė, žuvis, o pats išskirtiniausias patiekalas – tai koldūnai su silkės ir burokėlių įdaru, pagardinti grietinės ir baravykų padažu. Nors šiame vienuolyne vienuolių gyveno labai mažai, vos iki dvidešimt, tačiau jie buvo labai išradingi“, – teigia „Palėvenio“ kaimo bendruomenės pirmininkė Laimutė Juknevičienė.

Bilas buvo be galo smalsus ir jam pavyko išgauti šio patiekalo receptą, kuriuo sutiko pasidalyti su visais.

Virtiniai su silkės ir burokėlių įdaru:

Tešlai reikės:

2 stiklinių miltų;

1 stiklinės vandens;

1 vnt. kiaušinio;

druskos pagal skonį.

Įdarui reikės:

250 g sūdytų silkių filė;

2 vnt. didelių virtų burokėlių;

1 vnt. svogūno;

juodųjų pipirų;

ryšulėlio krapų.

Padažui reikės:

3 v. š. grietinės;

100 g virtų ar džiovintų baravykų;

poros skiltelių česnako;

sviesto kepimui;

juodųjų pipirų ir mėgstamų žalumynų.

Gaminimas:

miltus persijokite, viduryje padarykite duobutę ir ją supilkite vandenį. Įmuškite kiaušinį, įberkite druskos ir viską gerai išmaišykite bei išminkykite. Jeigu tešla per kieta, įpilkite dar vandens. Įdarui sutarkuokite burokėlius bei smulkiai supjaustykite silkę ir svogūną. Pagardinkite masę krapais ir juodaisiais pipirais. Viską sumaišykite kartu. Paruoštą tešlą plonai iškočiokite, stikline išspauskite skrituliukus, į jų vidų dėkite įdaro ir kraštus gerai užspauskite. Virtinius virkite pasūdytame vandenyje 15-20 min. Padažui smulkiai supjaustykite baravykus bei česnaką ir pakepinkite juos keptuvėje ant sviesto. Pagardinkite juodaisiais pipirais. Į grybų masę sudėkite grietinę ir maišykite, kol padažas sušils. Paruoštą padažą pagardinkite mėgstamais žalumynais.

„Šie metai labai nedėkingi turizmo verslui. Nors karantinas ir baigėsi, valstybių sienos atsidarė, tačiau nereikia tekinom lėkti į užsienį. Mes su šeima mėgstam keliauti, tačiau suprasdami riziką privengiam nebūtinų kelionių. Šią vasarą, kuomet tikrai norisi išlįsti iš namų, patirti naujų įspūdžių, galima keliauti ir Lietuvoje. O čia tikrai yra ką pamatyti. Juk jau trečią vasarą iš eilės kartu su „Maisto kelio“ projektu rengiame ekspedicijas po visas Lietuvos apskritis ir nuobodu nė karto nebuvo, o lankytinų objektų gausa tokia, kad užteks dar ir kitai, ir dar kitai vasarai“, – atvirauja Bilas.

Atradimai Panevėžio apskrityje

Papusryčiavę vasaros rezidencijos „Belmonto“ apartamentų vestibiulyje ir pasiplaukioję SPA baseine, Ilona, Bilas ir Dilanas leisis į ketvirtąją „Maisto kelio“ ekspediciją. Šį kartą – Panevėžio apskrityje.

„Nežinau, kaip reikės atprasti nuo viso to, kai grįšiu namo. Kiekvieną vakarą atsigulus, kol užmiegu, apgalvoju kiekvieną aplankytą objektą, patirtą įspūdį. Iš tikrųjų, labai graži ta Lietuva ir labai geri jos žmonės“, – visą vasarą trunkančiomis kelionėmis džiaugsis Ilona.

Pirmoji stotelė Panevėžio apskrityje – kaimo turizmo sodyba „Brazylija“. Ramybės ir žaliuojančios gamtos apsuptyje čia gausu pramogų, kurių „Maisto kelio“ trijulė nepasikuklino išbandyti: išplaukus plaustu atsivėrė žaliuojantys Dviragio ežero krantai, o vėliau Bilas su Dilanu katerio tempiamoje padangoje ekstremaliai pašokinėjo per ežero bangas.

Taip pat lankytojai čia gali išsinuomoti vandens dviračius ar valteles, o ramesnių pomėgių mėgėjų laukia žaidimų kambarys. Tačiau „Maisto kelio“ trijulė ne tokia, tad nuotykių išsiilgęs Bilas dar nusileido ir čiuožyne į vandenį. Vis tik, šioje sodyboje gausu ne tik pramogų, bet ir gardaus maisto. Vaišės čia prasidėjo nuo firminės, pagal slaptą šeimininko receptą, ant laužo ruoštos lašišos ir gardaus kepto naminio varškės sūrio.

„Sodybos pavadinimas kilo iš mano pavardės. Dešimtmečio proga draugai padovanojo vietovę nurodančią kelio ženklo lentelę, ant kurios buvo užrašyta „Brazylija“. Iki tol ši sodyba neturėjo net savo konkretaus pavadinimo“, – pasakos šeimininkas Robertas Brazys.

Keliaudami po Lietuvą Ilona, Bilas ir Dilanas ne tik atranda įdomiausias kulinarines vieteles, bet ir susiranda draugų. Vieni tokių – šeimos restoranas Rokiškyje „Senas Grafas“, kurį lankė praėjusiame sezone ir noriai sugrįžo šiemet. Kai prieš 27-erius metus atsidarė šis restoranas, lankytojai čia galėjo pasimėgauti tik gėrimais ir vieninteliu patiekalu – vištienos užkepėle, tačiau šiandien čia tikras patiekalų rojus. Ir ne veltui, nes pasirodo, Dilanas nuo bičiulių nuslėpė didelę paslaptį.

„Kaip ir kiekviena virtuvė, taip ir mūsų, mėgsta atsinaujinti, o šiemet tam didelės įtakos turėjo Dilanas. Jis su savo šri lankietiškais prieskoniais ir skoniais prisidėjo prie mūsų virtuvės tobulėjimo“, – paslaptį apskleis restorano šeimininkė Audronė Šablinskienė.

Čia trijulė skanaus lėtai kepta kiaulienos sprandine, garuose ruošta ešerio file, įdarytu vištienos kepsniu su sūriu ir džiovintomis slyvomis bei gurmanų pamėgtais jaučio žandais. Na, ir kaip gi vaišės be deserto: vedėjų lauks itališka „Pana Cotta“ ir dailūs pyragaičiai.

Kelionę Panevėžio apskrityje trijulė tęs Kupiškyje. Atvykus prie Aukštupėnų piliakalnio Iloną, Bilą ir Dilaną su dainomis pasitiks kupiškėnų folkloro ansamblis „Kupkėmis“, o Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centro direktorė Lidija Vasiliauskienė papasakos, ką verta aplankyti šiame krašte bei pakvies į pirmąjį objektą – Adomynės dvarą.

Jame keliautojus pasitiks pati dvaro ponia su visa savo svita, kuri pakvietusi prie stalo, pavaišins anų laikų krašto dvarininkų mėgstamais valgiais: viralu, kas prilygsta šviežių daržovių sriubai su mėsos kukuliukais ir skriliais bei legendinėmis, daugiau nei 150 metų šiame regione kepamomis „Pagrabinėmis“ bandelėmis.

„Šias bandeles kepdavo tuomet, kai reikėdavo pamaitinti didelį būrį žmonių, kurie susirenka per vestuves, per krikštynas ir, žinoma, per laidotuves. Laidotuvės Adomynės krašte ypatingos, mat į jas yra kviečiami ne tik patys artimiausi žmonės, bet ir visas kaimas. Žmonės čia gyvendavo ne taip jau ir turtingai, tačiau pritrūkus kokių nors produktų, visuomet padėdavo kaimynai. Todėl galėdavo taip pigiai, skaniai ir daug pamaitinti. Į bandelių vidų būdavo dedama varškės ir jas kepdavo duonkepio krosnyje“, – pasakos dvaro ponia Virginija.

Keliaujant karštą vasaros dieną nėra nieko geriau už poilsį prie vandens, tad laidos vedėjų trijulė atvyks prie ketvirto pagal dydį Lietuvoje dirbtinio vandens tvenkinio – Kupiškio marių. Bilas nuspręs išbandyti aktyvų irklenčių sportą, o Dilanas pakvies Iloną romantiškam pasiplaukiojimui valtele. Išmėginę visas pramogas, trijulė atsipūs ir čia esančioje kavinėje „Marių terasa“, o su Kupiškiu ir Panevėžio apskritimi vedėjai atsisveikins prie Kupiškio miesto centre esančio muzikinio fontano.

Su šokiais ir gera nuotaika Ilona, Bilas ir Dilanas sugrįš į vasaros rezidencija tapusį „Belmontą“ ir vakarą užbaigs jaukiame apartamentų vestibiulyje su gardžiais kokteiliais patefono garsų romantikos apsuptyje.

Kulinarinių kelionių gidas „Maisto kelias“ tęsią savo tradiciją ir trečią kartą leidžiasi į kelią po Lietuvą. Žiūrovų pamilta vedėjų trijulė – šefė I. Juciūtė-Čibirkienė, G. Šapiro-Bilas ir virtuvės šefas iš Šri Lankos kilęs D. D. Gamage žada dar daugiau naujų skonių, nepamirštamų patirčių ir aplankytų objektų, mat šiemet laida sugrįžo dvigubai ilgesnė, tad žiūrovai naujajame sezone išvys dar daugiau gražiausių šalies kampelių.

