Kokią įtaką taikai Kolumbijoje turės prezidento rinkimai?

Kolumbijai ruošiantis prezidento rinkimų antrajam turui sekmadienį, du rinkimų dalyviai turi skirtingas idėjas dėl sutarties įgyvendinimo.

Kokie iššūkiai laukia taikos sutarties?

Dėl taikos sutarties praėjusiais metais ginklus sudėjo beveik 7 tūkst. kovotojų. Tačiau kaimų vietovėse, kurias po sutarties apleido kovotojai, ėmė augti nužudymų skaičius, nes FARC disidentų grupuotės, nusikaltėlių gaujos bei mažesnė sukilėlių grupuotė ėmė kovoti dėl anksčiau FARC kontroliuotų narkotikų gabenimo maršrutų.

Tam, kad išlaikytų vykdant taikos sutartį pasiektą progresą, naujasis Kolumbijos prezidentas turės surasti būdų, kaip padidinti valstybės įtaką šiose kaimiškose vietovėse bei atgrasyti ūkininkus nuo nelegalių kokos lapų kultivavimo.

Be to, taikos sutartimi buvo sukurta laikinoji teisingumo sistema, kuri tirs atliktus pažeidimus bei apsaugos kovotojus nuo laisvės atėmimo, jei šie prisipažins padarę karo nusikaltimų.

Tačiau FARC lyderiai praras tokią privilegiją, jei įvykdys nusikaltimų po taikos sutarties pasirašymo. Santykius tarp buvusių kovotojų bei Kolumbijos vyriausybės pastaruoju metu paaštrino ir FARC lyderio sulaikymas dėl įtarimų prekyba narkotikais Jungtinėse Valstijose.

Ką apie sutartį sakė kandidatai?

Apklausose pirmaujantis konservatorius Ivanas Duque (Ivanas Dukė) teigia norįs pakeisti taikos sutartį, kad ši neleistų buvusiems FARC sukilėliais eiti politinių pareigų tol, kol jie neatlygins savo aukoms padarytos žalos.

Tačiau kritikai teigia, kad toks sprendimas prieštarautų pažadams laikinai Kongrese suteikti 10 vietų buvusiems sukilėliams.

I. Duque taip pat teigė, kad į narkotikų prekybą įsitraukę buvę sukilėliai neturėtų gauti sutartyje numatytų išskirtinių sąlygų, bet pastaruoju metu kandidatas šią poziciją sušvelnino.

Tuo tarpu jo konkurentas, buvęs sukilėlis Gustavo Petro (Gustavas Petras), įnirtingai gina 310 puslapių ilgio taikos susitarimą ir teigė norįs atkreipti dėmesį į vieną labiausiai bauginančių sutarties aspektų – žemės ūkio reformą, kuri perskirstytų žemę smulkesniems ūkininkams.

Ar siūlomi pokyčiai gali būti įgyvendinti?

I. Duque pasiūlymai atšaukti išsiderėtą amnestiją bei apriboti buvusių sukilėlių dalyvavimą politikoje reikalauja plataus palaikymo Kongrese, kurio šiuo metu konservatorius neturi.

Be to, bandymus pakeisti sutartį buvę sukilėliai gali užginčyti teisme. Nepaisant to, I. Duque gali užvilkinti sutarties įgyvendinimo procesą atšaukdamas politinį palaikymą bei neužpildydamas svarbių postų.

Kas gali nutikti, jei sutartis bus pakeista?

Bandymai keisti taikos sutartį gali paskatinti kai kuriuos buvusius FARC kovotojus prisijungti prie nusikaltėlių gaujų, jau ieškančių žmonių šalies dalyse, kurias valstybė yra primiršusi.

Vyriausybės pažadų atšaukimas taip pat gali apsunkinti pastangas gauti palaikymą iš Nacionalinės išsilaisvinimo armijos (ELN) – mažesnės grupuotės, kuri šiuo metu derasi su Kolumbijos vyriausybe.