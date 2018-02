Kas bus pakviestas į Britanijos karališkąsias vestuves?

Į jas įsiprašyti siekia visi, ką nors reiškiantys Didžiojoje Britanijoje.

Pasaulio sunkiasvorių bokso čempionas britas Anthony Joshua (Entonis Džošua) sako, kad gegužės 19-ąją mielai padarytų pertrauką treniruotėse ir vyktų į Vindzoro pilį. Boksininkas nepasikuklino ir socialiniame tinkle „Twitter“ įdėjo savo ir Harry nuotrauką su prierašu: „Gal reikia vyriausiojo pabrolio?“.

„Esu nevedęs,“ – transliuotojui BBC sakė 28-erių vyras ir pasidomėjo, ar elegantiškoji juodaplaukė Meghan turi seserų.

Beje, princo Hario sužadėtinė turi įseserę: 53-erių Samanthą Grant (Samantą Grant) – su vyru išsiskyrusią trijų vaikų motiną, kuri yra pavadinusi M. Markle „socialine karjeriste“.

Tikrasis svečių sąrašas slepiamas po devyniais užraktais ir galbūt nebus paskelbtas iki pat tuoktuvių. Tačiau niekas nedraudžia žmonėms spėlioti, kas dalyvaus, o kas ne, ir dėl to lažintis lažybų punktuose.

Daugeliui nuotakų ir jaunikių tenka pakviesti tėvų įsiūlytų svečių – kokį nors giminaitį ar pamirštą kaimyną. Tačiau karalienės Elizabeth II (Elzbietos II) anūko ir jo išrinktosios vestuvės kelia nepalyginamai didesnių lūkesčių.

Eltono Johno, savo dainą „Candle in the Wind“ pavertusio himnu velionei princesei Dianai, galimybės vertinamos 98 procentais, o dainininko Jameso Blunto – vienu prie keturių.

Harry ir Markle bent jau nereikės kviesti 3,5 tūkst. žmonių – tiek jų dalyvavo princo Charleso (Čarlzo) ir ledi Dianos Spencer (Dianos Spenser) „amžiaus vestuvėse“ Londono Šv. Pauliaus katedroje 1981 metais. Jiems pavyko išvengti ir didžiulės Vestminsterio abatijos, kur į Harry brolio princo Williamo (Viljamo) ir Kate Middleton (Keit Midlton) vestuves 2011-aisiais susirinko 1,9 tūkst. svečių.

Vindzoro pilies Šv. Jurgio koplyčioje, kur gegužės 19 dieną susituoks Harry ir Markle, telpa tik 800 žmonių. Vis dėlto nuspręsti, ką pakviesti, bus nelengva.

Vien tik artimų Didžiosios Britanijos karališkosios šeimos giminaičių yra per 50, o šįkart dar prisidės princesės Eugenie (Judženi) sužadėtinis Jackas Brooksbankas (Džekas Bruksbankas). Be to, Harry tikrai nepamirš pakviesti karališkajai šeimai nepriklausančių Kate brolio Jameso Middletono (Džeimso Midltono) ir sesers Pippos Middleton (Pipa Midlton) bei šios vyro Jameso Mathewso (Džeimso Metjuso).

Į princo Williamo vestuves buvo pakviesti 45 karališkų šeimų nariai iš 20 šalių – tokių skirtingų kaip Ispanija, Norvegija, Malaizija, Tailandas ir Saudo Arabija. Williamas taip pat pakvietė Sandraugos šalių gubernatorių (23 vietos), aukštas pareigas užimančių asmenų iš užsienio (27), Jungtinės Karalystės politikų (42), dvasininkų (31), aukšto rango karininkų (14) ir 80 labdaros organizacijų, kurias jis remia, darbuotojų. O kur dar užsienio šalių ambasadoriai...

Sąraše vos liko vietos tokioms įžymybėms kaip buvusi anglų futbolo žvaigždė Davidas Beckhamas (Deividas Bekemas) ar televizijos laidų vedėjas ir nuotykių ieškotojas Benas Fogle (Benas Foglas).

Žinoma, į ceremoniją Vindzore derėtų pakviesti ir Didžiosios Britanijos valdantįjį elitą – ministrę pirmininkę Theresą May (Terezą Mei), užsienio reikalų sekretorių Borisą Johnsoną (Borisą Džonsoną) ir iždo sekretorių Philipą Hammondą (Filipą Hamondą). Tačiau valdančiąją Konservatorių partiją draskant nesutarimams dėl „ Brexit“, nuotakai ir jaunikiui galbūt vertėtų palaukti ir likus tik kokiai savaitei iki vestuvių išsiųsti kvietimus tiems, kas išsilaikys postuose.

O kaip D. Trumpas? Labai nustebtume, jei jis patektų į svečių sąrašą.

Įdomiausi ginčai vyksta dėl to, ar bus pakviestas buvęs JAV prezidentas Barackas Obama (Barakas Obama) ir dabartinis prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas). Harry gerai sutaria su B. Obama; jiedu drauge dirbo reklamuodami „Invictus Games“ – princo įsteigtą sportinį turnyrą sužeistiems kariams. Vis dėlto kai kurie britų pareigūnai nuogąstauja, kad D. Trumpas supyktų, jei jo pirmtakas gautų pakvietimą.

Pažymima, kad 2011 metais B. Obama, kuris tuo metu ėjo JAV prezidento pareigas, nebuvo pakviestas į princo Williamo vestuves. Tačiau Harry gali laisviau rinktis, nes jo vestuvės nėra laikomos valstybiniu įvykiu. Be to, Markle yra D. Trumpo varžovės Hillary Clinton (Hilari Klinton) gerbėja.

„Mes dėl to pakeitėme nuomonę. Manome, kad Harry gali nesijaudinti dėl vieno ar kito kvietimo politinių padarinių, – sakė lažybų bendrovės „William Hill“ atstovas Rupertas Adamsas. – Jaučiame, kad Obamos gaus kvietimą.“

O kaip D. Trumpas? „Labai nustebtume, jei jis patektų į svečių sąrašą,“ – sakė R. Adamsas.

Kanados ministras pirmininkas Justinas Trudeau (Džastino Triudo) su nuotaka ir jaunikiu susijęs trejopai: jis yra vienos iš Sandraugos šalių vadovas ir vadovauja valstybei, kur pernai vyko „Invictus Games“ ir kurioje gyveno M. Markle.

Lažinamasi, kas iš atlikėjų bus pakviesti į vestuves. Eltono Johno (Eltono Džono), savo dainą „Candle in the Wind“ pavertusio himnu velionei princesei Dianai, galimybės vertinamos 98 procentais, o dainininko Jameso Blunto (Džeimso Blanto) – vienu prie keturių. Tarp kandidatų taip pat minimi Edas Sheeranas (Edas Širanas), grupė „Coldplay“, Joss Stone (Džos Stoun) ir Adele (Adel).

Kvietimus gaus jaunuosius supažindinusi Violet von Westenholz (Violet fon Vestenholc) bei artimi Harry draugai Tomas ir Charlie van Straubenzee (Tomas ir Čarlis Strobenziai), Thomas Inskipas (Tomas Inskipas) ir Arthuras Landonas (Arturas Lendonas).

Vis dėlto įžymybių greičiausiai bus mažiau nei Didžiosios Britanijos kariškių ir labdaros darbuotojų. Kaip žinoma, princas Harry tarnavo britų kariuomenėje Afganistane ir pilotavo „Apache“ sraigtasparnį.

M. Markle pakvies savo mamą Doria Ragland (Doriją Regland) ir tėtį Thomasą (Tomą), įbrolį Thomasą jaunesnįjį ir galbūt įseserę S. Grant. Tarp Meghan draugų – teniso žvaigždė Serena Williams (Serena Viljams).

Manoma, kad buvęs M. Markle vyras prodiuseris Trevoras Engelsonas kvietimo negaus, tačiau „William Hill“ atstovas R. Adamsas pripažįsta, kad lažybininkai net neįsivaizduoja, ką 36-erių amerikietė pakvies į vestuves.