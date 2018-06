Keturi patiekalai, kuriuos mėgsta gaminti muzikos žvaigždės (receptai)

Gal norėtumėte pasijusti tarsi jų surengtose vaišėse ir paskanauti patiekalų, kuriuos mėgsta gaminti garsiosios atlikėjos?

Šeima, maistas ir meilė

Amerikiečių dainininkė Lady Gaga griežtai kontroliuoja mitybą. Turų metu 32-ejų atlikėją lydi asmeninis šefas, kuris gamina sveiką maistą. Scenos primadona valgo penkis kartus per dieną – du rimtesnius patiekalus ir tris užkandžius, tačiau kartą per savaitę leidžia sau nusidėti. Ir dažniausiai susigundo itališkais patiekalais, išduodančiais popscenos dievaitės kilmę.

Stefani Joanne Angelina Germanotta – toks tikrasis italų šeimoje gimusios atlikėjos vardas. Jos tėvai Joe ir Cynthia Germanottos 2012 m. Niujorke atidarė itališkų patiekalų restoraną "Joanne Trattoria". Joanne – jauna mirusi atlikėjos teta, kurios garbei ir pavadintas restoranas.

Prie restorano atidarymo daug prisidėjo ir Lady Gaga, padėjusi sudaryti meniu.

Jos nuomone, buvo būtina įtraukti dešimties sluoksnių ypatingo skonio lazaniją ir vaikystėje labai mėgtus močiutės virtus kukuliukus.

Lady Gaga/Scanpix nuotr.

2016 m. verslo sėkmę sutvirtino ir kulinarinė knyga "Joanne Trattoria Cookbook: Classic Recipes and Scenes from an Italian American Restaurant". "Šeima, maistas ir meilė – tai pagrindas, kuriuos remdamiesi Joe Germanotta ir jo žmona Cynthia auklėjo dukras Natali bei Stefani. Šiais esminiais principais paremtas ir jų restorano verslas. Į knygą Joe sudėjo įdomiausius receptus ir anekdotus, kuriuos įkvėpė jo pasaulinio garso restoranas", – rašoma 112 puslapių knygos anonse.

Ją į gyvenimą palydėjo Lady Gaga, parašiusi knygos pratarmę. Itališkos virtuvės patiekalais Lady Gaga mėgaujasi ne tik tėvų restorane, bet ir pati juos gamina. Sako, kad jos naminiai makaronai ir mėsos kukuliai – neprilygstami.

Naminiai makaronai

Reikės:

2,5 stiklinės kvietinių miltų,

4 kiaušiniai,

1 šaukštelis druskos,

4 šaukštai alyvuogių aliejaus.

Gaminimas. Ant stalo supilkite miltų kūgį, viduryje padarykite duobutę. Suplakite kambario temperatūros kiaušinius, druską ir aliejų. Supilkite šį mišinį į duobutę miltuose, išmaišykite pirštais. Įpilkite šiek tiek vandens, kad išeitų kietoka tešla. Minkykite apie 10 min., kol taps blizgi ir tampri. Suformuokite iš tešlos gumulą, suvyniokite į maistinę plėvelę ir bent pusvalandį palaikykite šaltai. Padalykite tešlą į dvi dalis ir iškočiokite plonyčius lakštus. Iš abiejų pusių pabarstykite miltais, kad neliptų. Miltų perteklių nupurtykite. Padėkite tešlos lakštus ant švarios miltais pabarstytos šluostės ir palikite bent pusvalandžiui džiūti. Tik ne ilgiau, nes perdžiūvę makaronai trupės. Patogiausia naminius makaronus gaminti su rankine makaronų gaminimo mašina. Jei tokios neturite, tešlos lakštus susukite į nestandžius ritinėlius ir aštriu miltuotu peiliu supjaustykite 0,5 cm pločio griežinėliais. Iš karto išvyniokite juosteles, kad nesukibtų ir palikite apdžiūti.

Mėsos kukuliai

Reikės:

200 g jautienos faršo,

200 g kiaulienos faršo,

1 šaukštelis rūkytos paprikos miltelių,

2 skiltelės česnako,

1 svogūnas,

400 g pomidorų tyrės su pomidorų gabaliukais,

šviežių žolelių: čiobrelių, baziliko, kalendros, rozmarino,

šlakelis pieno,

1 šaukštas džiūvėsėlių,

30 g tarkuoto kietojo sūrio,

druskos,

pipirų.

Gaminimas. Iš pradžių pasiruoškite pomidorų tyrės padažą. Su šlakeliu aliejaus pakepinkite susmulkintą svogūną, česnakus, sudėkite pomidorų tyrę, pagardinkite druska, pipirais ir pakaitinkite kelias minutes. Pagardinkite šviežiomis žolelėmis – čiobreliais, baziliku, kalendra. Supilkite į orkaitėje kepti skirtą indą. Paruoškite mėsos kukulius. Į faršą suberkite tarkuotą sūrį, rūkytos paprikos miltelius, šviežią rozmariną. Atskirame inde sumaišykite džiūvėsėlius su pienu, kai džiūvėsėliai išbrinks, sudėkite į faršą. Pagal skonį įberkite druskos ir pipirų, viską gerai išmaišykite. Formuokite mažus kukuliukus, apkepkite juos keptuvėje su šlakeliu aliejaus. Apkeptus sudėkite į paruoštą pomidorų tyrės padažą ir patroškinkite iki 190 °C įkaitintoje orkaitėje apie 20 min. Dėkite porcijomis ant išvirtų makaronų.

Kuria namų jausmą

Amerikiečių atlikėja 38-erių Lizz Wright nuostabiu balsu keri ir džiazo, ir popmuzikos gerbėjus. Jos koncertų žiūrovai teigia, kad energija, sklindanti iš Lizz, – tiesiog nežemiška. Tuo prieš kelerius metus galėjo įsitikinti ir festivalio "Kaunas Jazz" publika. Iš Džordžijos kilusi afroamerikietė savo gerbėjus lepina net tik muzikinėmis dovanomis – svajoja atidaryti arbatinę ir kartą per mėnesį pavaišinti juos savo pagamintais gardėsiais.

Religingoje šeimoje užaugusi Lizz bažnyčioje dainavo tik religines giesmes, tačiau baigusi vidurinę mokyklą pasirinko džiazo dainavimo studijas. Improvizuoti džiazą reikia laisvės ir puikios savijautos, o ją palaikyti dainininkei padeda aistra geram maistui.

Lizz Wright/Scanpix nuotr.

L.Wright yra baigusi kulinarijos kursus, todėl pasitaiko ir tokių atvejų: kai koncerto rengėjai pasiūlo prastą maistą, valgį ruošia ji pati. Atlikėja gastrolių metu nevengia pasidomėti, kur rasti šviežių, ekologiškai užaugintų daržovių turgų.

Kol kas kulinarija – tik Lizz pomėgis, tačiau panorusi įgyvendinti savo svajonę atidaryti arbatinę, ji turėtų kvalifikuotą pagalbą, nes kulinarijos meno mokėsi pas daugelį aukščiausio lygio virėjų. Viena jos draugių – garsi Amerikoje kulinarė.

Grįžusi iš gastrolių L.Wright pirmiausia skuba ką nors skanaus gaminti. "Tai tarsi nuleidžia ant žemės, padeda vėl apsiprasti su namų aplinka", – yra sakiusi atlikėja, maistui gaminti visada turinti energijos ir laiko, o patiekalais mielai besidalijanti socialiniuose tinkluose.

Vištiena indeliuose su tešlos kepurėle

Reikės:

6 vištos šlaunelės,

2 porai,

1 saliero stiebas,

1 morka,

1 sauja žirnelių,

2 lauro lapai,

1 šakelė čiobrelio lapelių,

1 l vištienos sultinio,

aliejaus,

6 pievagrybiai,

1 šaukštas sviesto,

1 šaukštas miltų,

1 šaukštas garstyčių,

druska pagal skonį,

pipirai pagal skonį,

pakuotė sluoksniuotos bemielės tešlos,

1 kiaušinis.

Gaminimas. Nuimkite vištų šlaunelių odą, kaulus ir susmulkinkite mėsą gabaliukais. Į gilią keptuvę pilkite aliejaus ir apkepinkite vištieną. Suberkite griežinėliais supjaustytus porus, salierą, grybus, kubeliais supjaustytus morką, žirnelius ir uždengę troškinkite 10 min. Sviestą ištirpinkite ir suberkite miltus. Nuolat maišykite, kad išeitų tiršta košelė. Į vištienos troškinį suberkite pipirus, druską, čiobrelių ir lauro lapus. Gerai išmaišykite. Dėkite garstyčias, išmaišykite. Supilkite sultinį ir patroškinkite kelias minutes. Turėtų būti skystokas padažas. Dėkite miltų ir sviesto košelę ir gerai išmaišykite, kad padažas sutirštėtų. Troškinį išpilstykite į vienos porcijos indelius. Dėkite ant viršaus iškočiotos tešlos kepuraitę, užtepkite kiaušinio plakiniu, subadykite šakute, kad būtų kur išeiti garams. Kepkite iki 200 °C įkaitintoje orkaitėje apie pusvalandį.

Lakštingala dievina gaminti

Neprilygstama, nesikeičianti, posovietinėje erdvėje iki šiol mylima ir brangiausiai apmokama ukrainiečių, moldavų ir rusų estrados žvaigždė Sofija Rotaru ir būdama 70-ies – puikios formos. Per mėnesį ji turi penkis ar šešis atvirus pasirodymus, dalyvauja festivaliuose, įmonių ir privačiuose vakarėliuose. Vos už trijų dainų atlikimą organizatoriai jai yra pasiruošę sumokėti iki 30 tūkst. eurų.

Atlikėja, kurios išvaizdą ir energiją galima laikyti fenomenalia, dabar vis dėlto mieliau laiką leidžia namuose. Juos turi ir Jaltoje, ir Maskvos centre. Po vyro Anatolijaus Jevdokimenkos, su kuriuo išgyveno 34 metus, jai itin svarbūs ir brangūs artimieji: puikiai sutaria su sūnumi Ruslanu, marčia Svetlana, dievina anūkus Anatolijų ir Sofiją, daug bendrauja su seserų ir brolių šeimomis.

Sofija Rotaru/A.Ufarto(BFL) nuotr.

Didžiausias malonumas S.Rotaru – palepinti šeimą pačios gamintais patiekalais. Lakštingala vadinama atlikėja puikiai žino ukrainiečių, moldavų, rusų tradicinę virtuvę. "Man patinka, kai namai kvepia maistu", – dažnai kartoja legendinė atlikėja, kas rytą, jei tik būna namuose, paruošianti artimiesiems pusryčius.

Namų ruoša jai įprasta nuo vaikystės. Papročiai tėvų namuose buvo griežti, šeši vaikai dirbo daug ūkio darbų, keturios mergaitės buvo ruošiamos šeimai ir mokomos visko: švarintis, dirbti darže, gaminti valgyti.

Gaminti S.Rotaru ne tik mėgsta – tiesiog dievina. Ypač mėgsta paprastus patiekalus: troškintą su daržovėmis žuvį, šaltieną, kotletus, keptas bulves, kiaušinienę. Tiesa, namuose ji turi talkininkę, kuri tvarko garderobą ir gamina. Visi švieži produktai perkami turguje, toks reikalavimas yra įtrauktas ir į žvaigždės maitinimo gastrolėse sąlygas.

Mėsos suktinukai "Sofi"

Reikės:

300 g veršienos,

40 g rūkyto kumpio,

2 kietai išvirti kiaušiniai,

šviežiai spaustų citrinos sulčių,

1 šaukštas garstyčių,

druskos,

pipirų,

aliejaus kepti.

Padažui:

2 šaukšteliai garstyčių,

2 šaukštai šaltalankių sirupo,

0,5 stiklinės baltojo sauso vyno,

1 nedidelis svogūnas,

1 šaukštelis cukraus,

druskos.

Gaminimas. Porcijomis supjaustytą veršieną išmuškite, pasūdykite ir pabarstykite pipirais, patepkite garstyčiomis, pašlakstykite citrinų sultimis. Ant kiekvieno veršienos gabalėlio dėkite po ploną griežinėlį kumpio ir puselę virto kiaušinio. Susukite mėsos suktinuką, sutvirtinkite siūlu. Maždaug 10 min. vartydami kepkite aliejuje. Tada kiekvieną dėkite į foliją, įpilkite šiek tiek vandens. Užlankstykite foliją, palikdami erdvės, ir dėkite į įkaitintą orkaitę. Kepkite 200 °C temperatūroje 20 min. Padažui pakaitinkite vyną, suberkite smulkiai supjaustytą svogūną ir pavirkite, kol suminkštės. Supilkite šaltalankių sirupą, vyną, sudėkite garstyčias, suberkite cukrų, druską ir pakaitinkite, kol sutirštės.