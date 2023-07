Visos naujienos

Europietiškasis Turkijos miestas Bodrumas laikomas vienu gražiausių šalies kurortų. Ir tikrai ne veltui, nes čia susipina turkio spalvos Egėjo jūros vanduo, žaliuojantys pusiasalio krantai ir ore tvyrantis eukaliptų ir citrinmedžių aromatas. Be to, čia juntama ir graikų kultūra – iš Bodrumo vos per pusvalandį pasieksite Graikijos salas.