Rūdninkuose kilo neramumai: migrantų aistras pareigūnai malšino ašarinėmis dujomis

Dėl pirmadienio naktį iškritusio gausaus lietaus sukrito dalis neteisėtiems migrantams skirtų palapinių Rūdninkų poligone – dėl to kilo neramumų, neteisėti migrantai reikalauja laisvės. Pareigūnai ėmėsi malšinti migrantus paleidę į juos ašarines dujas.

Kurį laiką stebėję prie tvoros susispietusius triukšmaujančius migrantus, viešojo saugumo pareigūnai pirmadienio vakarą įsiveržė į teritoriją už tvoros ir apmalšino neramumus. Pavieniai migrantai buvo išvežti.

Prie migrantų apgyvendinimo teritorijos Rūdninkų poligone atgabenta ir vandens patranka, tačiau, pirminiais duomenimis, ji kol kas nebuvo panaudota.

Migrantai reikalavo laisvės, užtikrinti jų teises, šaukė, kad yra laikomi nežmoniškomis sąlygomis, skelbė pradedą bado streiką.

Nepasitenkinimą sukėlė lietus

„Po to, kai naktį lijo, migrantai buvo labai nepatenkinti, kad sušlapo jų palapinės, reikėjo jas patvarkyti šiek tiek, nupurtyti vandenį, padžiovinti. Jie buvo tuo nepatenkinti ir kilo nedideli neramumai“, – BNS sakė vidaus reikalų ministrės atstovė Lina Laurinaitytė-Grigienė.

„Nekalbama apie tai, kad per tas palapines vanduo bėga į vidų“, – pridūrė ji.

Mes irgi žmonės. Tegul žmogaus teisių aktyvistai tai mato.

L. Laurinaitytės-Grigienės teigimu, į vietą buvo iškviestas Viešojo saugumo tarnybos pareigūnų pastiprinimas ir situacija suvaldyta.

„Tariamasi, ką toliau daryti. (...) Reikia suprasti, kad neturime galimybės migrantų aprūpinti aukščiausio lygio palapinėmis – kažką gauname iš dvišalės paramos, kažką iš rezervo. Yra kaip yra, tenka apgailestauti, kad toks oras“, – aiškino ministrės patarėja.

Ji pridūrė, kad į vietą nuvyko ir policijos pareigūnai.

Reikalauja laisvės

Pirmadienio pavakarę kelios dešimtys migrantų susibūrė prie teritoriją juosiančios tvoros, kitoje pusėje juos stebi VST, policijos pareigūnai.

Vienas iš migrantų per atstumą situaciją stebintiems žurnalistams šaukė, jog greitoji pagalba į vietą atvyksta per lėtai, o gyvenimo sąlygos, be kita ko, šioje vietoje nėra tinkamos sergantiems, negalią turintiems asmenims.

„Mes irgi žmonės. (...) Tegul žmogaus teisių aktyvistai tai mato“, – teigė jis.

Kiek vėliau prie jo pasikalbėti priėjo vienas iš pareigūnų, migrantai įspėti išsiskirstyti.

Rūdninkų poligone iš viso apgyvendinta keli šimtai neteisėtų migrantų, iš viso čia planuojama apgyvendinti 800 žmonių.

Šiemet sieną iš Baltarusijos į Lietuvą perėjo beveik 4 tūkst. neteisėtų migrantų.

Lietuva dėl išaugusios neteisėtos migracijos yra paskelbusi ekstremalią situaciją. Šalies pareigūnai laikosi pozicijos, jog išaugę migracijos srautai yra organizuota Minsko režimo akcija prieš Lietuvą.