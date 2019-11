VTEK: savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja nusižengė

Įsidarbinusi, ji deklaraciją užpildė kaip kandidatė į savivaldybės tarybą, o ne kaip pareigas savivaldybės administracijoje einanti asmeninio politinio pasitikėjimo valstybės tarnautoja. Po to R. Balčiūnienė tinkamai pateikė privačių interesų deklaraciją, tačiau praleisdama nustatytą terminą.

VTEK konstatuoja, kad tokiais veiksmais tarnautoja nusižengė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimams.

Įstatymas numato, kad privačių interesų deklaracijas asmenys privalo pateikti per 30 kalendorinių dienų nuo tada, kai pradeda eiti pareigas valstybinėje tarnyboje. Ši pareiga išlieka visą darbo valstybinėje tarnyboje laikotarpį: atsiradus naujiems deklaruotiniems duomenims arba pasikeitus deklaruotiesiems, asmuo deklaraciją privalo patikslinti per 30 kalendorinių dienų, o atsiradus duomenų, kurie kelia interesų konfliktą, juos deklaruoti reikia ne vėliau nei per 7 kalendorines dienas.

Tuo metu kandidatų į savivaldybių tarybų narius privačių interesų deklaracija yra pareiškinis dokumentas, kurį reikia pateikti atitinkamos savivaldybės rinkimų komisijai, jei asmuo siekia būti išrinktas į valstybės politikus. VTEK šių deklaracijų negauna ir neturi įgaliojimo jas tikrinti.

Valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys, pripažinti pažeidę privačių interesų deklaravimą reglamentuojančias Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas, vienerius metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos negali būti skatinami.

Siekdama gauti papildomos informacijos, VTEK atidėjo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Povilo Poderskio elgesio vertinimą kitam posėdžiui.

Šiuo atveju VTEK tyrė, ar politinio asmeninio pasitikėjimo valstybės tarnautojas laiku ir tinkamai pateikė privačių interesų deklaraciją, kai šį pavasarį buvo paskirtas į savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas.