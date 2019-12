Vilnius rengs naują dešimtmečio strateginį planą

Pasak Vilniaus savivaldybės, senasis strateginis planas galioja 2010-2020 metais, todėl reikia naujo dešimtmečio plano dėl miesto aplinkos, socialinės ir ekonominės raidos.

„To taip pat reikalauja atitinkami teisės aktai. Visų pirma, per dešimt metų miestas pasikeitė ir išaugo visose gyvenimo srityse, be to, išorės veiksniai, kaip ekonominiai, socialiniai, technologiniai, taip pat nestovi vietoje“, – BNS komentavo Vilniaus savivaldybės atstovai.

Numatoma, kad rengiant planą bus atliktos vilniečių apklausos, integruoti visi kiti strateginiai dokumentai.