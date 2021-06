Vilnius pradeda turizmo kampaniją: kvies atostogas leisti sostinėje, o tada keliauti į kurortus

„Atostogos Lietuvoje – šiemet tai bus dažno vilniečio vasaros projektas. Reaguodamas į tokią situaciją, Vilnius nusprendė šiemet prisidėti prie lietuviškų kurortų populiarinimo ir kartu pasiūlyti beprotiškai aktyvias dienas prieš atostogas – pavarkite Vilniuje nuo kultūros, nuo renginių, nuo įspūdžių, nuo maisto skonių. O tada – pirmyn atgauti jėgų į puikius lietuviškus kurortus“, – teigė sostinės meras Remigijus Šimašius.

Savivaldybė skelbia, kad Į Vilnių šią vasarą verta atvykti bent su viena nakvyne, atrasti naujas ir netikėtas vietas bei dalyvauti renginiuose.

Poilsiautojai tuo pačiu kviečiami išbandyti specialius savaitgalio pasiūlymus, dedikuotus įvairioms temoms – Meno mylėtojų savaitgalis, Savaitgalis su vaikais, Romantiškas savaitgalis, Savaitgalis „ant kojų“, Gastro savaitgalis ir kitų siūlymų pagal skirtingus poreikius.

Šie pasiūlymai apims svarbiausias Vilniaus veiklų ir pramogų grupes – naujienas ir unikalias patirtis, aktyvų laisvalaikį ir ekskursijas, nuotaikingus renginius ir meną, taip pat gastronomiją.

Vilniuje atrasite naujas pramogas, traukos vietas ir patirsite tikrą įspūdžių audrą, kurią numalšinti padės tik rami jūra.

„Pastebime tendenciją, kad neretai keliaujantys su vaikais pristinga idėjų, ką galėtų nuveikti mieste. Be to, neretai keliautojai veiklos paieškose pasimeta ir užklupus prastam orui. Dėl šios priežasties mes atostogautojams siūlome jau paruoštus pasiūlymus, iš kurių jie galės išsirinkti, kokio poilsio ar pažinimo nori – galbūt „išvaikščioti Vilnių“ ir pažinti jį taip aktyviai, kad po to norėsis kojas ištiesti pajūrio smėlyje, galbūt ragauti tiek gardžiausių gastronominių šedevrų, po kurių norėsis mineralinio vandens, o gal dalyvauti renginiuose ir pamatyti tiek reginių, kad po to reikės atpalaiduojančio masažo. Vilniuje atrasite naujas pramogas, traukos vietas ir patirsite tikrą įspūdžių audrą, kurią numalšinti padės tik rami jūra“, – sakė „Go Vilnius“ vadovė Inga Romanovskienė.

Lukiškių kalėjime vasarą žadama organizuoti dienines ir naktines ekskursijas, taip pat kviečiama susipažinti su Paupio rajonu, pasivaikščioti Vilnios krantine, apsilankyti „Istorijų namų“ ir Vilniaus muziejuose, patyrinėti projektą „Portalas“, kuriame galima tiesiogiai susimojuoti su žmonėmis Liubline, Lenkijoje.

Taip pat bus galima aplankyti bunkerį, pakilti į Televizijos bokšto apžvalgos aikštelę ar apsilankyti lėktuvų stebėjimo aikštelėje.

Savivaldybė, be kita ko, kviečia atvykti ir maisto mėgėjus, aplankyti „Senatorių pasažą, išbandyti grilio vietas bei „pop-up“ vakarienes viešbučiuose.

Savaitgaliais planuojami ir renginiai – oro balionų varžybos „Karaliaus Mindaugo taurė 2021“, festivalis „Naujasis Baltijos šokis“, „Open House Vilnius“, Gatvės teatrų festivalis „SPOT“, Gatvės muzikos diena, Kristupo festivalis, Šviesų festivalis, Velomaratonas, Kultūros naktis ir kiti.

Po aktyvių pramogų Vilniuje keliautojų lauks sostinės viešbučiai, parengę specialius viešnagės pasiūlymus – užsisakius nakvynę kampanijos siūlomuose viešbučiuose, poilsiautojų lauks vaisių kokteiliai ar užkandžiai kambariuose, kitos dovanos, o vaikai bus vaišinami skaniausiais Vilniuje ledais.

Tuo metu planuojančių atvykti savaitgaliui dviese lauks bilietai į ekskursijas po naują turistų traukos centrą – Lukiškių kalėjimą.

Išsirinkti sau patraukliausią pasiūlymą jau galima svetainėje savaitgalisvilniuje.lt. Pasiūlymai galioja nuo birželio 17 iki rugsėjo 30 dienos.

