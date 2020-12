Vilnius plečia viešojo transporto paslaugas – devyni nauji maršrutai ekologiškais autobusais

Įgyvendinus jį numatyti devyni nauji maršrutai ten, kur šiuo metu viešasis transportas nevažiuoja – taip bendras viešojo transporto pasiekiamumo rodiklis Vilniuje pasieks 92 proc.

„Ekologiškų transporto priemonių pirkimas, viešojo transporto paslaugų plėtra nutolusiuose rajonuose Vilniuje yra svarbus ir reikalingas žingsnis. Atnaujiname sostinės viešojo transporto parką ir jau galima pasidžiaugti įspūdinga statistika – daugiau nei pusė viso viešojo transporto yra naujas. Tikiu, kad tai dar labiau paskatins vilniečius judėti po miestą ir rinktis viešąjį transportą, o tai tuo pačiu padės sumažinti spūstis gatvėse ir pakelti gyvenimo kokybę“, – kalbėjo Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut.

Miesto viešojo transporto sistemoje bus integruoti devyni nauji autobusų maršrutai, kurie pasieks šias gyvenamąsias teritorijas – Kriaučiūnus, Platiniškes, Pilaitę, Rokantiškes, Kryžiokų sodus, Visorius, Didžiuosius Gulbinus, Mažuosius Gulbinus, Riovonis, Pavilnio sodus, Gurius, Naująją Vilnią, Ivaniškių sodus ir kitas. Vietovės parinktos, atsižvelgiant į gyventojų skaičių teritorijoje ir siekiant skatinti darnesnį jų judėjimą po miestą.

Planuojama, kad naujuosius maršrutus aptarnaus M2 arba M3 klasės autobusai, talpinantys po maždaug 22 vietas keleiviams. Jie atitiks aukščiausius aplinkosauginius reikalavimus, bus kuo mažiau taršus. Konkretus autobusų skaičius paaiškės konkurso eigoje, tačiau preliminariai skaičiuojama, jog viešojo transporto parką papildys dar bent 22 nauji elektra ar dujomis varomi autobusai.

„Šiuo naujų maršrutų konkursu norime žengti į labiau nuo miesto nutolusius gyvenamuosius rajonus, sodų bendrijas, iš kurių link centro kasdien juda daugybė žmonių. Esame paskaičiavę, kad autobusams pradėjus kursuoti naujuose maršrutams viešasis transportas taps prieinamas maždaug 52 tūkst. gyventojų, kurie šiuo metu važiuoti viešuoju transportu galimybės neturi. Taip pagerinsime jų gyvenimo, judėjimo kokybę, mažinsime žalingą transporto sektoriaus poveikį aplinkai“, – sako SĮ „Susisiekimo paslaugos“ direktorė Modesta Gusarovienė.



Be to, minėtose teritorijose pradėjus kursuoti viešajam transportui bus įrengtos ir stotelės saugiam, patogiam laukimui, prieigos prie jų, pritaikytas eismo organizavimas, apšvietimas ir kita infrastruktūra.



Keleivių vežimo paslaugą naujiems maršrutams teiks viešojo pirkimo konkurso sąlygomis parinktas vežėjas. Planuojama, kad konkursas bus skelbiamas iki metų pabaigos, o jame dalyvauti galės bet kuris konkurso sąlygas ir reikalavimus atitinkantis vežėjas.



Vilniuje – naujų autobusų jau virš 70 proc.



Vilniuje šiuo metu važiuoja virš 370 naujų autobusų ir troleibusų, tarp jų – ir pirmieji elektriniai autobusai, kursuojantys Vilniaus centrinėje dalyje. Daugiau kaip 75 proc. autobusų sostinėje jau yra nauji, jų amžius siekia 1-3 metus.



Atnaujinus parką, auga ir keleivių pasitenkinimas viešuoju transportu. Naujausia šių metų apklausa rodo, kad Vilniaus autobusus ir troleibusus bei visą viešojo transporto darbo organizavimą jie vertina jau virš 8 balų iš 10. Tai yra aukščiausias įvertinimas per visą apklausų vykdymo istoriją.



Vilnius pristatė viešojo transporto atnaujinimo strategiją iki 2030 m. Siekiama, kad per dešimtmetį ne mažiau nei 55 proc. visų transporto priemonių sudarytų elektra, o dar 45 proc. alternatyviais degalais varomos.