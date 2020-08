Vilniuje startavo šeštasis „Moterų ralis“

Šeštadienio rytą prasidėjo didžiausias Lietuvoje automobilių sporto renginys, skirtas tik moterims, „Moterų ralis“. Į Vilniaus gatves išvažiavo per 260 ekipažų. Laikantis Vyriausybės nustatyto atvirose erdvėse vykstančių renginių dalyvių skaičiaus apribojimo, „Moterų ralyje“ važiuos apie 1000 moterų ir merginų.

Pirmąsias ralio užduotis moterys atlieka prekybos ir pramogų centre „Akropolis“. Čia jos gauna ralio kelio knygą ir pradeda varžybas. Nuo Lukiškių aikštės ekipažai pasuka Seimo link – A. Goštauto gatvėje jų laukia pirmasis iš keturių slalomo važiavimas. Jį pravažiavę ekipažai išvyksta iš Vilniaus.

Apie 350 km „Moterų ralio“ maršrutas driekiasi vaizdingomis Aukštaitijos apylinkėmis. Jo važiavimo trukmė – 8 valandos. Kryptis – Vilnius-Širvintos-Ukmergė-Vilnius. Maršrute dalyvės atliks nuotaikingas sportines užduotis, važiuos slalomus ir vidutinio greičio važiavimo rungtį. Šių metų „Moterų ralio“ poilsio miestu pasirinkta Ukmergė, čia ekipažai stabtels, atliks kelias užduotis, pailsės.

Ralio dalyvės varžysis devyniose įskaitose: bendroje, pradedančio vairuotojo, pirmą kartą dalyvaujančių „Moterų ralyje“, istorinių automobilių, dviejų narių, daugiau negu dviejų narių, svečių, „Mazda taurės“ ir komandinėje.

Renginio metu bus renkamas „Moterų ralio“ saugiausias ekipažas, stilingiausia ir azartiškiausia komandos.

Šiemet ralyje pirmą kartą važiuos elektromobilių. Pirmą kartą moterys atliks užduotis naudodamosi išmaniąja programėle. Varžybų rezultatus ekipažai galės stebėti gyvai „Moterų ralio“ interneto svetainėje.

Šių metų „Moterų ralis“ yra didesnės laisvalaikio ir sporto šventės „Active Fest Vilnius“ dalis. Kol moterys keliaus po Lietuvą, Lukiškių aikštėje susirinkusiems žiūrovams bus siūloma išbandyti įvairių nemokamų sportinių pramogų, stebėti motoakrobato Aro Gibiežos šou, triatlono varžybas ir baidarių plaukimą Nerimi. Be to, bus galima pasimankštinti, patiems sudalyvauti slalomo varžybose arba orientaciniame lobių žemėlapio iššūkyje „Kelionė laiku per Vilnių“.

Nuotaikingas automobilių sporto renginys „Moterų ralis“ Lietuvoje organizuojamas nuo 2015 metų. Tai analogo Lietuvoje neturintis masiškiausias renginys „ant ratų“, skirtas tik moterims. Vos gimęs „Moterų ralis“ sulaukė gausaus dalyvių skaičiaus ir tapo vienu laukiamiausių aktyvių moterų laisvalaikio renginiu.

„Moterų ralio“ vienas tikslų – vairavimo kultūros ir saugumo kelyje didinimas. Ralio varžybos vyksta pagal Kelių eismo taisykles, čia svarbiausia – skubėti lėtai. Kelių šimtų kilometrų trasoje ralio dalyvių laukia lankytini objektai, nuotaikingos užduotys bei specialios vairavimo rungtys. Dalyvaudamos varžybose moterys įgauna daugiau vairavimo, orientavimosi kelyje patirties.

2018 metais užfiksuotas Lietuvos rekordas – „Masiškiausias moterų automobilių sporto renginys“ (320 ekipažų, kuriuos sudarė 1 250 moterų). „Moterų ralyje“ 2019 m. važiavo 1 444 moterys, 364 ekipažai.