Vilniuje – dar daugiau COVID-19 tyrimų ir vis sunkesnės personalo paieškos

Iš paskutiniųjų surikiuoti medikų komandą prie dar keliasdešimties sergančiųjų koronavirusu lovų ir užtikrinti, kad poliklinikos pacientus priiminėtų ir per šventes – tai Vilniaus, kaip ir visos šalies, iššūkiai šiomis dienomis.

COVID-19 ligoninių užimtumas ir personalas

Santaros klinikose šį rytą buvo užimta 93 proc. vietų aktyvaus gydymo skyriuose ir 91 proc. lovų reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuose (RITS) – tai reiškia, kad laisvos čia bebuvo penkios vietos. Ir jos „atsirado“ po sudėtingų strategavimų kuriant dviejų lygių RITS skyrius – patiems sunkiausiems ir labai sunkiems ligoniams, nuolat perkėlinėjant į kitas ligonines tuos pacientus, kuriems nebebūtinas deguonies tiekimas ir aktyvus gydymas. Savaitgaliai pastaruoju metu irgi nebėra laikas, kai pacientai neišleidžiami namo – kitaip naujų ligonių tiesiog nebebūtų kur guldyti.

Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje (VMKL) pirmadienio rytą buvo likę 15 laisvų lovų koronavirusu sergantiems pacientams. VMKL pavyko surinkti personalą dar dvidešimčiai naujų lovų, ir dabar VMKL turi 302 lovas, aprūpintas deguonies tiekimu, bei dar 12 lovų RITS skyriuose (šios šįryt buvo visos užimtos).

Bet VMKL komanda nėra sukomplektuota iki galoi, stygių bus bandoma užpildyti įgyvendinus šios dienos susitarimą su Santaros klinikomis. Santaros klinikos įsipareigojo perimti VMKL Vaikų ligų klinikos pacientų gydymą, kad Vaikų ligų klinikos personalas – ir gydytojai, ir slaugytojai – galėtų būti perkelti dirbti COVID-19 skyriuose. VMKL mažieji pacientai laukiami Santaros klinikų Vaikų ligoninėje.

Vilniaus miesto savivaldybės Sveikatos apsaugos skyriaus specialistai atkreipia dėmesį, kad šio sprendimo bent laikinai būtų galima išvengti, jei būtų sulaukta privačių medicinos įstaigų pagalbos. Privatus sektorius, kur šiuo metu pirminės sveikatos priežiūros paslaugas gauna apie 100 tūkst. vilniečių, savo darbuotojus kol kas siunčia tik į mobiliuosius punktus. Vilniaus miesto administracija tikisi artimiausiu metu sulaukti Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymo, numatančio konkrečias personalo kvotas, kurias bendriesiems miesto poreikiams turi užtikrinti šios įstaigos.

Koronaviruso tyrimai

Tyrimų apimtys Vilniaus mobiliuosiuose punktuose auga kas kelias dienas. Praėjusią savaitę srautus padidinus iki 1560 per dieną, nuo antradienio čia bus ištiriama penktadaliu daugiau – po 1900. Mobiliųjų punktų miestelis dėl to ir vėl perstatomas, renkamos papildomos slaugytojų komandos, trumpinamas ir vieno tyrimo paėmimo laikui skiriamas laikas – vienas žmogus čia turės būti aptarnautas per 2 min. 13 sek. Kartu ir toliau bus atliekami greitieji testai.

Vakcinacijos procesų valdymas

Sveikatos apsaugos ministerija Vilniaus regione koordinuoti vakcinavimo procesą įpareigojo Santaros klinikas. Dėl tikslaus taikytino algoritmo ministerija laukia Europos Tarybos išaiškinimo. Tikimasi, kad iškart po Kalėdų atkeliausianti pirmoji skiepų siunta – apie 10 000 vienetų – bus skirta Santaros klinikų, VMKL ir kitų atraminių ligoninių medikams, dirbantiems COVID-19, reanimacijos ir priėmimo skyriuose.

Šventės pagal COVID-19

Sprendimą dėl poliklinikų darbo laiko šventinėmis Kalėdų ir Naujųjų metų dienomis priims Valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centras. Preliminariai planuojama, kad mobilieji punktai, poliklinikos ir visi šeimos gydytojų kabinetai bei pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų centrai turės užtikrinti įprastą pacientų priėmimą.