Vilniuje baigiamas rekordiškai užsitęsęs šildymo sezonas

„Nors šaltasis sezonas smarkiai užsitęsė, be to, buvo išskirtinai šaltas ir suvartota daug šilumos, pati šilumos kaina vos viršijo 4 eurus už kilovatvalandę ir buvo žemiausia per visą dešimtmetį“, – pranešime sako Vilniaus miesto vicemeras Valdas Benkunskas.

Nurodoma, kad įprastai sostinėje šildymo sezonas baigiamas balandžio mėnesį, pernai šilumos tiekimas sustabdytas balandžio 24 dieną, o per pastaruosius penkerius metus vėliausiai šildymas išjungtas gegužės 4 dieną.

Paprastai šildymas daugiabučiuose namuose ir administraciniuose pastatuose išjungiamas tuomet, kai bent tris paras iš eilės vidutinė dienos temperatūra yra ne mažesnė nei 10 laipsnių šilumos. Sprendimą dėl sezono pabaigos priima Vilniaus miesto savivaldybė. Tačiau paankstinti arba pavėlinti šildymo sezono pabaigą savo būste gali ir patys daugiabučių gyventojai. Bendrojo ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose, kuriose vykdoma veikla, ir asmens sveikatos priežiūros įstaigose šildymo sezonas baigiamas įstaigų vadovų nuožiūra pagal poreikį.