Vilniuje atidaromi atnaujinti mokyklų aikštynai

„Jei prieš metus taip pasakyti būtų buvę kiek per drąsu, tai dabar be abejonės galime pasidžiaugti, jog Vilniaus mokyklų sporto erdvių paveikslas labai smarkiai keičiasi. Pačios sunkiausios būklės stadionus jau sutvarkėme. Pernai tokių buvo 12, šiemet – dar 11. Visus juos planuojame atidaryti per rugsėjį ir spalį“, - teigia sporto sritį kuruojantis Vilniaus vicemeras Valdas Benkunskas.

Dėmesys funkcionalumui

Antakalnio progimnazijos aikštynas, lyginant jį su kitų ugdymo įstaigų stadionais, yra išdėstytas nedideliame sklype, tačiau racionaliai išplanavus aikšteles, jame tilpo visi būtiniausi stadiono elementai. Mokykla nuo šiol gali pasidžiaugi nedideliu, bet funkcionaliu aikštynu, kuriame tilpo 1500 kv. m. ploto futbolo aikštė su FIFA Quality“ reikalavimus atitinkančia dirbtinės žolės danga. Taip pat įrengta daugiafunkcinė krepšinio, teniso ir tinklinio aikštelė, su pagal poreikį keičiama įranga, kiek nestandartinis dirbtinės dangos bėgimo takas ir lengvosios atletikos entuziastams skirta šuoliaduobė.

Aikštyno dangų atnaujinimo darbus atliko bei įrangos montavimu rūpinosi bendrovė „Sportinės Dangos“. Įmonė darbus įvertino kiek daugiau nei 64 tūkst. eurų su PVM. Pagrindų paruošimu rūpinosi savivaldybės įmonė „Grinda“. Skaičiuojama, kad stadiono atnaujinimas, su paruošiamaisiais darbais, miestui kainavo per 100 tūkst. eurų.

Skatina atrasti olimpines sporto šakas

„Savivaldybės tikslas yra ne tik formaliai atnaujinti stadionus, bet ir paskatinti moksleivius aktyviau sportuoti, ieškoti jiems patinkančių aktyvių veiklų. Tai yra be galo svarbu, tiek kalbant apie visuomenės sveikatą, tiek apie naujos sportininkų kartos auginimą. Kadangi panašia vizija dalinamės su LTOK ir sostinės sporto centrais, suplanavome renginių ciklą skirtą pažinčiai su olimpiniu sportu“, – sakė V. Benkunskas.

Atidarymo proga stadione surengtas vienas iš 5 su Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu organizuojamų renginių „Sportuok kaip olimpietis“. Renginio metu savo programą pristatė ir mokinius su sporto šaka supažindino meninės gimnastikos atletės ir Vilniaus miesto sporto centro trenerės.