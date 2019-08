Skandalingoji Vilniaus reklama skina laurus turizmo apdovanojimuose

Praėjusiais metais didelį susidomėjimą užsienyje sukėlusi Vilniaus turizmo rinkodaros kampanija „Vilnius – The G-spot of Europe“ (liet. „Vilnius – Europos G taškas“) toliau raško vaisius.

Prestižiniuose tarptautiniuose kelionių ir turizmo apdovanojimuose pateko į penkių finalininkų sąrašą geriausių kelionių krypčių kampanijų kategorijoje. „Go Vilnius“ kampanija varžysis su Liverpulio, Bornmuto, Dalaso ir Las Vegaso rinkodaros sprendimais.

„Patekti į tokio lygio apdovanojimus ir prie finalo linijos stovėti drauge su garsiais JAV ir Anglijos miestais yra didelė garbė ir pripažinimas. Tai neabejotinai paskatins dar didesnį pasaulio susidomėjimą Vilniumi kaip turizmo kryptimi“, – sako Vilniaus miesto turizmo ir verslo plėtros agentūros „Go Vilnius“ direktorė Inga Romanovskienė.

Štai pernai Las Vegaso pristatytą „Tik Vegaso akimirkos“ („Only Vegas Moments“) kampaniją sudaro trumpametražių filmų ir laidų serija. Jų ašis – šiame mieste jaučiama suaugusiųjų žmonių laisvė, kampanija skatina miesto lankytojus čia atskleisti savo tikrąjį aš ir mėgautis šiomis akimirkomis. O Bornmuto kampanija „Kalėdų eglės stebuklų šalis“ („Christmas Tree Wonderland“) nusitaikė į žiemos švenčių mėgėjus – vilioja pasakiška Kalėdų dvasia šiame mieste.

Tarptautiniai kelionių ir turizmo apdovanojimai („International Travel & Tourism Awards“) itin svarbūs turizmo rinkoje, jie įvertina didžiausius pasiekimus pelniusias kelionių kryptis, valstybines ir privačias turizmo organizacijas ir asmenis. Šių metų apdovanojimuose paskelbta daugiau kaip 90 nominacijų tokiose kategorijose kaip „Geriausia turizmo rinkodaros agentūra“, „Geriausia kelionių krypties – miesto – kampanija“, „Geriausia maisto kelionių kryptis“, „Geriausias pritraukimas“ ir kt. Apdovanojimų ceremonija įvyks lapkričio mėnesį Londone.

Vilniaus „G-spot“ kampanija šiemet jau pelnė tarptautinį apdovanojimą – Tarptautiniuose naujienų ir analizės centro „Emerging Europe“ apdovanojimuose Turizmo kategorijoje užėmė antrąją vietą.

„Vilnius – the G-spot of Europe“ atkreipė pasaulio žiniasklaidos dėmesį į Lietuvos sostinę ir paskatino kalbėti ne tik apie pačią reklamą, bet ir apie Vilnių kaip kelionių kryptį. Vilnius atsirado solidžiausių Jungtinės Karalystės, Prancūzijos ir kitų šalių leidinių puslapiuose, taip pat milijonus gerbėjų visame pasaulyje turinčio JAV komiko Johno Oliverio laidoje.

Per visą reklaminės kampanijos laikotarpį svetainėje www.vilniusgspot.com apsilankė virš 110 tūkst. žmonių iš viso pasaulio, ypač Jungtinės Karalystės, Vokietijos, JAV, o Vilnius „Google“ paieškos sistemoje ieškotas virš 300 proc. daugiau kartų. Kampanija taip pat sulaukė didelio dėmesio socialiniuose tinkluose. Vienas autoritetingiausių pasaulyje reklamos profesionalų žurnalas „Lürzer's Archive“ iškart pasirodžius Vilniaus reklamai ją paskelbė geriausia tos savaitės reklama pasaulyje.

Tarptautiniuose kelionių ir turizmo apdovanojimų Miestų kaip geriausių kelionių krypčių kampanijų finalininkai:

Christmas Tree Wonderland (Bournemouth Coastal BID)

Vilnius – The G-spot of Europe (Go Vilnius)

Liverpool 2018 (Marketing Liverpool)

Visit Dallas & Fort Worth – Activating Americanophiles (MDSG)

Only Vegas Moments (R&R Partners)