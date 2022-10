Vilniaus miesto taryboje sproginės fejerverkų aistros?

Numatoma, kad mažesnio galingumo pirotechnika (išskyrus „bengališkas ugneles“) būtų draudžiama arčiau nei 75 m nuo daugiabučių. Taip pat savivaldybės numatytose „tyliose zonose“. Didelę dalį ketinamų uždrausti fejerverkų gali įsigyti tik specializuotos įmonės. Gyventojams tokia pirotechnika net nėra parduodama. Kodėl šį kartą Taryba yra įsitikinusi, kad bus apsispręsta galutinai uždrausti fejerverkus, LNK žurnalistas aiškinosi su Vilniaus m. tarybos nariu Vincu Jurgaičiu.

– Klausimas dėl fejerverkų draudimo savivaldybės taryboje buvo keltas ne kartą. Kodėl jis ir vėl grįžta dabar?

Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:

– Dar praėjusią vasarą miesto taryba priėmė rezoliuciją, kuria įsipareigojo Vilniaus mieste keisti požiūrį iš miesto švenčių įvairių kitų renginių šventimą, atsisakant fejerverkų.

Per daugiau nei metus įvyko nepaprastai daug pokyčių. Miesto renginiuose fejerverkų neliko. Tikiu, kad tai ir paskatino diskusiją visuomenėje. Plačiai šio klausimo aptariama nebuvo, žmonės pradėjo atkreipti dėmesį į vizualinę, triukšmo, tiesioginę taršą. Padarėme milžinišką pokytį. Natūralu, kad iškyla klausimas, ar galima padaryti dar daugiau. Kadangi miesto administracija be papildomų miesto tarybos priimamų sprendimų negali reguliuoti fejerverkų klausimo iki galo, dėl to grįžtame į Vilniaus m. tarybą su papildomais sprendimais. Jie bus pristatyti ir miesto taryboje, turėsime galimybę diskutuoti, priimti pasiūlymus iš kitų tarybos narių ir šitą klausumą sureguliuoti dar konkrečiau ir griežčiau.

– Tarp tarybos narių sutarimo kurį laką nebuvo. Dėl ko buvo konkrečiai nesutarta?

– Prieš daugiau nei metus pavyko sutelkti didelę tarybos narių dalį ir pakankamai vieningai priimti sprendimą. Natūralu, kad kai reikia priimti tam tikrus tikslesnius dalykus, gali kilti diskusijų. Žengus didelį pirmą žingsnį su antruoju nereikėjo skubėti tam, kad visi galėtų įvertinti, diskutuoti – kad priimtas sprendimas būtų rezultatyvus. Tai, kad mes išklausome tarybos narius, leidžiame diskutuoti, yra gera galimybė.

– Kalbame apie konkrečias fejerverkų rūšis, kurie parduodami tik įmonėms. Kokie tai fejerverkai?

– Turime suprasti, kad prie kiekvieno žmogaus po kontrolierių nepastatysi. Tai tam tikra kultūra, kuri susiformuoja. Mūsų šalyje jau ne vienerius metus susiformavusi tradicija įvairiomis progomis šaudyti į dangų įvairią pirotechniką. Sureguliuoti kiekvieną žmogų pakankamai sudėtinga. Bet turėsime pateiktą sprendimo projektą, bus galima diskutuoti, teikti siūlymus, galės pasisakyti specialistai. Tikrai miesto rankose yra didelių renginių, kurie naudoja profesionalią pirotechniką, kontrolė ir sureguliavimas bei įvertinimas – ar jie (ne)gali būti, kokiomis sąlygomis gali būti. Kol galutinis sprendimas nepriimtas, nematome, kaip jis atrodo. Bet kuriuo atveju reikia judėti į priekį, o kaip tiksliai skambės formuluotės, matysime, kai visi tarybos nariai tars savo žodį.

Kiekvienas esame susidūrę įvairiuose renginiuose, kai juos gali papuošti įvairios kitos formos, nebūtinai tos formos turi būti parako kvapo.

– Pastaruoju metu žiniasklaidoje girdima informacija apie tai, kad esą vienoje vietoje uždrausta, fejerverkų nebus. Paskui esą jie vėl atsiranda, o po to ir vėl atšaukiami. Tokiems pasimetimams trūksta tik sprendimo?

– Prisiminkime, kad dar prieš keletą metų kai kurie renginiai, naudojantys pirotechniką, net buvo remiami miesto savivaldybės (ne)tiesiogine forma, atleidžiant nuo rinkliavų ir pan. Dabar turime visiškai priešingą situaciją. Veiksmai yra priimti tam, kad būtų aiškiau verslui žinoti, kokios taisyklės. Turime patikslinti kai kuriuos sprendimus.

– O tai nėra verslo žlugdymas, jei kalbame apie rimtais fejerverkais prekiaujančias įmones?

– Keičiasi pasaulis, keičiasi ir verslas. Verslas taip pat inovuoja, prisitaiko. Galime matyti, kokių yra atsiradę inovatyvių sprendimų, įvairių nišų. Kiekvienas esame susidūrę įvairiuose renginiuose, kai juos gali papuošti įvairios kitos formos, nebūtinai tos formos turi būti parako kvapo.