„Velomaratono“ čempionas paaiškėjo tik kertant finišo liniją

Startą sportininkams davė, pats Decathlon Mėgėjų važiavime dalyvausiantis, Vilniaus miesto Meras Valdas Benkunskas.

Šiais metais „Sport“ ir „Semi-Sport“ važiavimų startai išsiskyrė ir „Sport“ grupė startavo 9 val., o „Semi-Sport“ 9:03. Po 1 val. 8 min. 57 sek. 50 km pirmoji įveikė ir po metų pertraukos susigražino „IKI Velomaratono“ čempionė titulą, Daiva Ragažinskienė, o pirmasis „Semi-Sport“ grupėje 50 km finišą pasiekė Martynas Maniusis per 1 val. 13 min. 41 sek. Tik šimtosiomis sekundėmis dalimis nuo jo atsiliko antrasis finišavęs Mantas Kyguolis, trečiasis Žilvinas Liaugodas bei ketvirtasis likęs Marek Gaidukevič.

„Sport“ moterų grupėje 50 km per 1 val. ir 8 min. 57 sek. greičiausiai įveikė 2021 m. IKI Velomarotono „Sport“ moterų čempionė D. Ragažinskienė, antroji buvo Ernesta Tubytė įveikusi trasą per 1 val. ir 12 min. 40 sek. ir trečioji buvo Viltė Kriaučiūnaitė finišavusi per 1 val. ir 14 min. 29 sek.

Didžiausia kova vyko 100 km „Sport“ važiavimo finišo tiesiojoje, kur peletono lyderis nebuvo aiškus ir iki pat finišo linijos. Po paskutinio sėkmingo posūkio ir finišo tiesiosios sprinto, pergalę išplėšė Tomas Micė.

Čempionas T. Micė , 100 km trasą įveikė per 2 val. 19 min. 58 sek., nuo jo tik šimtųjų sekundžių dalimi atsiliko Tadas Malinauskas finišavęs antrasis, o trečiąją vietą užsitikrino Emils Ribaks per 2 val. 19 min. 59 sek.

„Sport“ važiavimą sudaro 100 km (10 ratų po 10 kilometrų) arba 50 km moterims ir tam tikroms amžiaus grupėms (5 ratai po 10 km), o „Semi-Sport“ dviratininkai įveikia 50 km (5 ratai po 10 km). „IKI Velomaratone“ rugpjūčio 20 d. dar vyks „Decathlon“ Mėgėjų važiavimas, „Terrasport“ riedutininkai, paspirtukininkai ir riedlentininkai ir atskiroje grupėje važiuos gražiausio „IKI Velomaratono“ važiavimo dalyviai – vaikai.

Renginys yra Vilniaus 700-ojo jubiliejaus programos dalis.