Važiuojantiems sostinės viešuoju transportu – istorinis audiomaršrutas

Pasivažinėti tokia išskirtine trajektorija net per tris miestus 68-uoju autobusu ir studijuoti Vilnių pakeliui siūloma naujuoju „Neakivaizdinio Vilniaus“ audiomaršrutu „Iš Vilniaus į Vilnių per Trakų rajoną“.

Tai – jau trečiasis audiomaršrutas, sukurtas važiuojantiems Vilniaus viešuoju transportu.

„Pristatę istorinius audiomaršrutus keliaujant 2-uoju troleibusu ir 10-uoju autobusu ėmėme svarstyti, kokią kitą autobuso liniją pasirinkti. Pagrindinė „Neakivaizdinio Vilniaus“ idėja – skatinti aplankyti sostinės paribius, mažiau žinomas vietas rajonuose. Todėl maršrutas Lazdynai–Mūrinė Vokė–Lentvaris–Grigiškės pasirodė labai patrauklus, turtingas istorijų ir intriguojantis. Juk juo važiuojant išvysite perbrauktą miesto ženklą „Vilnius“, o išlipę paskutinėje stotelėje galėsite paviešėti išskirtiniame rajone, vadinamame miestu mieste. Net galima sakyti, kad šis maršrutas veda per tris miestus - Vilnių, Lentvarį ir Grigiškes“, – pažinti kitokį Vilnių kviečia projekto „Neakivaizdinis Vilnius“ iniciatorė ir koordinatorė, Vilniaus savivaldybės Užsienio ryšių ir turizmo skyriaus vyresnioji patarėja Sonata Griškienė.

Maršruto sudarytojas gidas Albertas Kazlauskas parengė devynis pasakojimus, kuriuos galima išklausyti važiuojant 68-uoju autobusu ir paleidus garso takelį audiogide. Kiekvieno garso takelio trukmė pritaikyta prie įprasto autobuso judėjimo greičio.

Sužinosite, kodėl 9-ajame dešimtmetyje į Lazdynus buvo vežami turistai ir kodėl rajono gyventojams buvo prisakyta nedžiauti balkonuose margų skalbinių, kas pakelės kaimelius su Lietuvių liaudies buities muziejui Rumšiškėse tinkančiomis sodybomis pakrikštijo neliūdnais, iš kur Lentvaryje – Rivjera, o trečioje pagal dydį sostinės upėje Vokėje – laumės?

Įdomu, kad 68-o autobuso stotelė „Lentvaris” priklauso jau ne Vilniaus miestui, o Trakų rajonui. Važiuojant toliau pasiekiamos Grigiškės ir vėl grįžtama į administracines Vilniaus ribas.

Grigiškės ne tik priklauso Vilniaus miestui, bet ir pačios turi miesto statusą. Pasak A. Kazlausko, kito tokio miesto mieste Lietuvoje daugiau nėra. Be to, jubiliejų šiemet švenčia ne tik Vilnius, bet ir Grigiškės! Sostinei 700, o Grigiškėms – 100 metų. Būtent 1923 m. inžinierius Grigas Kurecas šioje vietovėje įkūrė pažangų popieriaus fabriką. Pagal verslininko vardą netrukus imtas vadinti visas miestelis – Grigiškės. Čia išlipus galima apžiūrėti beždžionių tiltą per Vokės upę, tarpukario fabriko reliktą betoninį akveduką, fabriko darbininkų gyvenvietės namus bei Nepriklausomybės laikais pastatytą koplyčią.

Vilniečiai kviečiami į audiomaršruto 68-uoju autobusu pristatymą su gidu ir papildomu pasivaikščiojimu po Grigiškes:

Gegužės 14 d. (sekmadienį) 11:14 val., registruotis čia: https://bit.ly/3Mg87Hf;

Gegužės 14 d. (sekmadienį) 12:50 val., registruotis čia: https://bit.ly/3BaivtA;

Gegužės 14 d. (sekmadienį) 14:32 val., registruotis čia: https://bit.ly/3BhPHze.

DĖMESIO: dalyvavimas yra nemokamas, tereikia įsigyti viešojo transporto bilietą. 68-ojo autobuso reisas yra maršrutinis, ne specialus, juo keliaus ir pristatyme nedalyvaujantys keleiviai.

Audiomaršrutą „Iš Vilniaus į Vilnių per Trakų rajoną 68-uoju autobusu. Nuo Lazdynų iki Grigiškių, arba Nuo miesto iki miesto mieste“ rasite čia bei mobiliojoje programėlėje „Neakivaizdinis Vilnius“ GooglePlay ir AppStore.