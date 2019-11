URM: buvusios Sakartvelo ambasadorės skolos už būstą kenkia diplomatų reputacijai

Pati diplomatė sako, kad ginčas nebaigtas ir jai būstą nuomojusį Ispanijos pilietį kaltina neteisėtai reikalavus pinigų, neužtikrinus buto saugumo, taip pat ją šmeižiant ir dar žada bylinėtis teismuose.

„Tokios istorijos kenkia visų diplomatų reputacijai“, – atsakyme BNS nurodė ministerija.

URM pažymi, kad su buvusia Sakartvelo ambasadore apie nesklandumus dėl nuomos buvo kalbėta dar vykstant bylinėjimuisi ir „buvo tikimasi nesklandumus išspręsti taikiai“.

„Ministerija ir toliau imsis diplomatinių priemonių sprendžiant esamą situaciją“, – teigiama atsakyme.

Liepos 31-ąją Vilniaus apylinkės teismas civilinėje byloje pripažino, kad kadenciją baigusi ambasadorė turi sumokėti daugiau nei 8 tūkst. eurų buto Gedimino prospekte savininkui už nuomą, taip pat palūkanas už sprendimo nevykdymą, padengti beveik 1,5 tūkst. bylinėjimosi išlaidų. Ch. Salukvadzė sprendimo neskundė ir jis įsiteisėjo.

Diplomatė dar žada bylinėtis

Nepaisant to, BNS diplomatė tvirtina, kad buto Gedimino prospekte savininko Manuelio Ruizo Garcia'os siekis išsireikalauti pinigus yra neteisėtas ir ji žada tai įrodyti pati kreipdamasi į teismą.

Ji kaltina savininką neužtikrinus buto saugumo, nes vagys iš buto išnešė jos asmeninius daiktus, įskaitant kompiuterį.

Šiuo metu diplomatinės tarnybos rezerve esanti Ch. Salukvadzė tvirtino bute gyvenusi beveik šešerius metus ir niekada nėra vėlavusi sumokėti nuomos, kol, anot jos, ispanas „pradėjo naudoti mano diplomatinę padėtį ir teisinę sistemą tam, kad pareikalautų neadekvačių piniginių sumų“.

Ji kaltina buto savininką, jog šis nereagavo į jos ir šeimos poreikius, nes gyveno Ispanijoje, bendraudavo įžeidinėdamas, „visada stengdavosi išnaudoti bet kokią galimybę gauti daugiau pinigų“, be to, į teismą kreipėsi jai balandį jau išvykus iš Lietuvos ir dėl to nesudarė galimybės dalyvauti byloje nagrinėjant ieškinį, pateikti paaiškinimų ar skųsti sprendimo.

Ch. Salukvadzė sako atsiuntusi teismui visus mokėjimo kvitus bei sutarties sąlygas dėl užstato.

„Tikiuosi, kad teisinė sistema negali būti naudojama pakenkti mano interesams ir reputacijai. Ketinu visus įrodymus pateikti teismui. Dar kartą patvirtinu visišką pasitikėjimą ir pagarbą Lietuvos teismui ir esu visiškai įsitikinusi, kad jam bus suteikta galimybė priimti sprendimą remiantis išsamia informacija“, – tvirtino ji.

Diplomatė pasakojo, kad 2018-aisiais pasibaigus nuomos sutarčiai, jos kadencija buvo keliskart pratęsta, todėl nusikėlė ir data, kada ji turėjo palikti Lietuvą.

„Ši aplinkybė iššaukė neadekvačią Manuelio Garcios reakciją – konkrečiai jis kategoriškai reikalavo 100 procentų padidinti nuomos mokestį, nuolat grasindavo iškeldinti mane ir mano šeimą iš buto į gatvę, kai iki išvykimo buvo likę tik kelios savaitės ar mėnuo, ir melagingai apkaltino dėl žalos bute padarymo“, – tvirtino Ch. Salukvadzė.

Ji neneigia, kad būstas per šešerius metus nusidėvėjo, bet visos išlaidos, taip pat ir nuomos mokestis, anot jos, buvo padengtos panaudojant duotą užstatą.

Ch. Salukvadzė taip pat tvirtina bandžiusi susitarti taikiai, tačiau buto savininkas priimti mokestį už kelias paskutines savaites esą atsisakė ir paprašė kur kas daugiau pinigų. Aiškintis situacijai detaliau diplomatė sakė neturėjusi laiko, nes jau turėjo išvykti iš Lietuvos.

„Jis grasino teismu ir gyrėsi, kad ginčo nagrinėjimas laikraščiuose jį gerai išreklamuos. Po to jis nutraukė bendravimą“, – pasakojo ji.

Ambasadorė sako tikinti, jog šis faktas „jokiu būdu nemeta šešėlio ypatingai mūsų dviejų šalių - Lietuvos ir Sakartvelo - draugystei“.

„Labai sunku būtų rasti didesnę Lietuvos ir Sakartvelo žmonių bei mūsų šalių santykių puoselėtoją ir nuoširdžią sirgalę, negu aš ir mano šeima. Aš visada mylėsiu Lietuvą kaip savo antrąją tėvynę“, – tikino Ch. Salukvadzė.