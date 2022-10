Tūkstančiai žmonių nepabūgo zombių – Vingio parke praūžė dar neregėtas bėgimas „Zombie Run“

Pirmą kartą Lietuvoje surengtame pramoginiame „Zombie Run“ bėgime tūkstančiai žmonių gavo teigiamų emocijų dozę ir simbolines zombių atakas.

Nuotaikinga 3,5 km trasa su įvairiomis kliūtimis, siaubo kambarėliais ir smagia muzika nepaliko abejingų. Ypač šis renginys suviliojo moksleivius. Jų čia susirinko per 1000. Nemažai jų buvo pasipuošę išskirtinėmis aprangomis arba neįprastu makiažu. Visus norinčius dar pačiame renginyje papuošė „Make Up Forever“ ir „Art of Beauty“ mokyklų specialistai.

Nors šis bėgimas buvo pramoginis ir rezultatai nebuvo fiksuojami, patys greičiausi dalyviai buvo apdovanoti „GymOn“ prizais. Tarp moterų greičiausia buvo Saulė Kiaušas, antra finišavo Emilija Srėbaliūtė, o trečiąją vietą pasidalino Donata Mackelaitė ir Deimantė Dirskytė.

Tarp vyrų greičiausias buvo Marius Diliūnas, o už jo finišavo du užsieniečiai – Enrico Inghilleri ir Karlas Fredimas.

Po finišo dalyviai neskubėjo skirstytis, nes vakaras tęsėsi su audringa žinomo Lietuvos didžėjaus DJ Mamania paruošta programa. Po finišo dalyviai džiaugėsi tokiu renginiu ir prisipažino, kad tai buvo dar nepatirti įspūdžiai. Ypač bėgikai išskyrė „Hangar Vilnius“ įrengtą vieną iš stotelių.

Gerą nuotaiką dalyviams prieš startą „užtaisė“ sporto klubo „RE.FORMATAS“ treneriai, patys pasipuošę unikaliu makiažu.

„Labai džiaugiamės, kad tokiu metų laiku galėjome žmonėms pasiūlyti naują ir emocingą bėgimo renginį. Tokie bėgimai ypač populiarūs JAV ir kitose šalyse. Smagu, kad sulaukėme ypač didelio moksleivių dėmesio. Neabejojame, kad jiems tai buvo vienas įsimintiniausių rudens atostogų elementų, o sportuojantis jaunimas užkrės ir kitus šeimos narius gyventi aktyviai“, - kalbėjo šio bėgimo iniciatorius, ExtremeDelight.lt vadovas Mantas Paliokas.

Šeštadienio vakarą Vingio parką papuošė ir dar vienas Helovino atributas – moliūgai. „Zombie Run“ miestelyje vyko moliūgų paroda, o gražiausių moliūgų, kaip, beje, ir įspūdingiausių dalyvių kostiumų savininkai, buvo apdovanoti prizais.

Visi dalyviai buvo apdovanoti unikaliais renginio medaliais.

„Zombie Run 2022“ bendrai finansuojamas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) Sporto rėmimo fondo lėšomis, skirtomis įgyvendinti sporto projektus, susijusius su sporto renginių organizavimu, kurį administruoja Švietimo mainų paramos fondas ir Centrinė projektų valdymo agentūra.