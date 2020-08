Teismas: Vilnius teisėtai nutraukė Lazdynų baseino statybų sutartį

Taip nusprendė Vilniaus apygardos teismas, atmetęs partnerių ieškinį.

Pasak teismo, rangovė savo neveikimu „Pesmės pažeidė sutartį, o įmonės partnerių teiginiai, jog iki jos bankroto savivaldybė nereikalavo atlikti darbus, yra nepagrįsti.

„Pačios partnerės buvo aiškiai sutarusios, kad jų vardu partneriams atstovauja „Active construction management“, o informacija apie netinkamą sutarties vykdymą buvo siunčiama ir pačioms ieškovėms“, – rašoma šią savaitę paskelbtoje teismo nutartyje.

Teismo vertinimu, jungtinės veiklos partnerėms vėliausiai 2019-ųjų liepą turėjo būti žinoma apie netinkamą sutarties vykdymą.

Bendrovės „Montuotojas“, „Mitnija“, „HSC Baltic“, „Axis power“ teisme siekia, kad neteisėtu būtų pripažintas savivaldybės sprendimas nutraukti baseino rangos sutartį ir įtraukti jas į nepatikimų tiekėjų sąrašą, taip pat pripažinti, jog sutartis pasibaigė dėl savivaldybės kaltės.

Anot rangovių, iškėlus bankroto bylą pagrindinei jungtinės veiklos partnerei, jos siekė perimti jos darbus, tačiau savivaldybė neteikė informacijos, todėl jos negalėjo įvertinti situacijos. Įmonės tvirtina, jog sutartis buvo vykdoma ignoruojant „Active construction management“ pažeidimus ir sumokant jai avansu už darbus, nors to sutartyje nebuvo numatyta.

Teismo dokumentuose nurodoma, jog „Active construction management“ pagal sutartį įsipareigojo atlikti 65 proc. visų darbų, „Axis power“ – 10 proc., „Mitnija“ ir „Montuotojas“ – po 5 proc.

Savivaldybės teigimu, darbai nebuvo atliekami jau nuo 2019-ųjų rugsėjo. Bendrovės „Vilniaus vystymo kompanija“ duomenimis, per 2017–2019 metus buvo atlikta darbų už 6,3 mln. eurų (be PVM), o už baseino įrangą sumokėta 4,28 mln. eurų (be PVM).

Baseino statybų sutartį su rangovėmis savivaldybė nutraukė 2020-ųjų pradžioje, teigdama, jog rangovai atsisako tęsti darbus. Bendra sutarties vertė siekė 21,8 mln. eurų.

Savivaldybė planuoja skelbti naują baseino rangovo konkursą, tačiau to dar nepadarė. Anot savivaldybės, likusios baseino dalies statybos galėtų trukti 8–9 mėnesius. Iki šiol buvo atlikta apie 40 proc. baseino statybos darbų. Nauja planuojama Lazdynų baseino atidarymo data – 2021 metų pabaiga.