Surašė šmaikščias taisykles, kaip nepražūti Vilniaus gatvių chaose

Rugsėjį sostinės gatvėse užverda tikra makalynė: į miestą masiškai sugrįžta atostogavusieji kurortuose ir vasarą leidę užmiesčio soduose, į sostinę suvažiuoja ratuoti studentai iš kitų miestų. Rytais visi skuba į darbus ir dar suka ratus po Vilnių vežiodami atžalas į mokyklas ir darželius.

Visi žino, kad sudėtingas gyvenimo situacijas labai praskaidrina humoras.

Internautai šia tema beria išmintį interneto platybėse. Plinta šmaikščios taisyklės, kaip nepražūti Vilniaus gatvių chaose.

„Būkite malonūs susipažinti su galimai jūsų naujom kelių eismo taisyklėm, jei norite šventėms grįžti namo sveiki ir gyvi.

Nenustebkite, kad kelias gali turėt daugiau nei vieną juostą tą pačia kryptimi.

Salelė tarp juostų skiria kelio kryptis, o ne puošia kelią, kaip dėdės Juozo klumba prie namų.

Šviesoforai veikia ir be muzikos. Užsidegus žaliai šviesai jie turėtų likti vietoj. O jums reikia sukti ta pačia kryptimi, į kurią rodot posūkį.

Jei jūsų rodomas posūkio signalas nesutampa su jūsų įsivaizduojama važiavimo kryptimi, pakeiskite posūkio signalą, o ne kryptį per 3 juostas.

Eismas visuose Vilniaus žieduose vienodas. Juose prieš rugsėjį jau yra panaikintos trečios juostos, o žymėjimas jus turi atvesti prie jums reikiamo nusūkimo. Jei žymėjimas veda kitur, reiškia gali būt, kad iš žiedo išvažiuos ne visi į jį įvažiavę automobiliai.

Prie parduotuvių ir jūs galite parkuoti savo automobilį į šeimos vietą ir ne tik per Kalėdas, kai pas jūs svečiuose visa giminė. Turėkite omeny, dėdė Juozas ir Staska nėra jūsų šeima.

Jei pamatysit iš paskos lekiantį automobilį su įjungtais švyturėliais, tai nereiškia, kad reikia nuo jo bėgti... užtektų tik pasitraukti dešiniau ir jis pats atliks savo darbą!

Jei sankryžoj nematot šviesoforo, nereiškia, kad jo nėra. Tiesiog pakelkite galvą. Atkreipkite dėmesį, kad trys žalieji eilėje nesuteikia jums pirmumo teisės ir pergalės, kaip kazino.

Turėkite omeny, kad Senamiestyje paliktas ilgesniam laikui jūsų automobilis, gali tapti jums dvigubai brangesnis. Ir tai nereiškia, kad jo vertė taip pat padvigubės.

Dėmesio! Juosta A yra autobusų, o ne „Audi“ bulkų, silkių ir kitų automobilių.

4+ reiškia žmonių skaičių, o ne vairavimo stažą.

O pavežiodamas draugą į paskaitas, tu negauni taksisto statuso.

Ir nenusiminkite, jei kažkas nepavyko iš pirmo Golfo, jūs visada galite grįžti į kelią, nusipirkę kitą!“ – situaciją dėl chaotiško sostinės eismo traukia per dantį vienas internautas.

Internete sukurtas dar vienas juokingas instruktažas naujai iškeptiems sostinės vairuotojams studentams:

„Instruktažas naujiems Vilniaus gyventojams (pirmakursiams):

1. Eismas Vilniuje yra čiut čiut kitoks, nei Jūsų gimtajame mieste, kur vieninteliai eismo dalyviai būna šuo Sargis ir dėdė Jonas su traktoriumi.

2. Kamščių Vilniuje iki Jūsų atsikraustymo praktiškai nebuvo.

3. Atsikraustę į Vilnių tvarkingai priparkuojate automobilį, jį užrakinat ir raktelius paštu išsiunčiat: mamai, tėčiui arba jau minėtam dėdei Jonui.

4. 3 mėnesius mokotės eismo. Važinėjat su viešuoju transportu, paspirtukais, dviračiais - dėkojant „CityBee“. Arba imkit „Bolt“ kol stipendijos dar liko.

5. Neliečiat „CityBee“ mašinų, „Porsche“ jau nebėra, o mums, vietiniams, jis patiko.

6. Lakstyti kaip kvailiukams su automobiliais, kurie prisimena dar jūsų tėvų studentavimo laikus – not cool. Mums nepatinka spėlioti, ar jums gali nukristi ratas ir ar stabdžiai pas jus vis dar veikia.

7. Kiti vairuotojai neprivalo būti tolerantiški, jei pasiklydot ir važiuojat prieš eismą.

8. Išgėrus lipt į „CityBee“ ir vaidint kietą prieš grupiokes – neverta. Jos greičiausiai iš padorių šeimų ir jūs vistiek negausit (You know what i mean)...

9. Per Kalėdas paprašot dėdės Jono, kad grąžintų mašinos raktelius.

10. Po naujako, jei vis dar nemetėt mokslų, galit pradėt vairuot didmiestyje.

Žodžiu, vilniečiai, apsišarvuokite kantrybe ir prisiminkite, į visas blogas situacijas reikia žvelgti su humoru.