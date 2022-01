Smarkus vėjas nuplėšė Vilniaus arkikatedos stogo dalį

„Stiprus vėjas padarė žalos ir Vilniaus arkikatedros stogui. Specialistai jau dirba, vertina situaciją ir imsis tvarkybos darbų“, – nurodoma Vilniaus arkivyskupijos pranešime.

Ugniagesiai nuo ankstyvo ryto šalina stipraus gūsingo vėjo nuvirtusius medžius. Nuo 6 iki 12 val. jau buvo gauta beveik trigubai daugiau pagalbos prašymų, negu gaunama vidutiniškai per parą. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD) skelbia, kad iš viso per šešias valandas ugniagesiai gavo per 80 iškvietimų, daugiausiai dėl nuvirtusių medžių šalinimo, kai paros vidurkis sudaro maždaug 30 iškvietimų.

Daugiausiai pranešimų gaunama Vakarų, Vidurio Lietuvos regione.