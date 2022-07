Partijų viduje vyksta kandidatų į Vilniaus merus paieškos – ryškėja lyderiai

Laisvės partijoje aiškiai norą tapti mere išreiškė tik D. Meiželytė

Laisvės partijai priklausantis sostinės meras Remigijus Šimašius jau yra pasakęs, kad dar vienos kadencijos šiame poste nebesieks. Todėl, gali būti, kad šiai valdančiajai partijai teks rinktis iš 4 kandidatų. Bent jau apie tokį skaičių Eltai užsiminė „laisviečių“ skyriaus Vilniuje pirmininkė parlamentarė Morgana Danielė.

„Yra svarstomos kelios kandidatūros, galutinio atsakymo šiuo metu nėra. Dabar atostogų laikotarpis ir kažkokio greito progreso į priekį nebus. Rugpjūčio viduryje, galbūt, pasimatys ryškesnis kandidatas“, – sakė M. Danielė.

Politikė nenorėjo aiškiai įvardinti tų asmenų, kurie Laisvės partijoje jau kotiruojami kaip tie, kurie veikiausiai ir varžysis dėl mero posto. M. Danielė tik patvirtino, kad oficialiai šį norą partijoje yra išreiškusi Vilniaus savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Donalda Meiželytė.

„Iš oficialiai užsiregistravusių yra Donalda Meiželytė. Ji yra užsiregistravusi kandidatė“, – sakė M. Danielė.

Tačiau D. Meiželytė leido suprasti, kad ji partijoje dokumentus užpildė nebrandindama konkrečių minčių tapti sostinės mere. Nedvejodama savo kandidatūrą, tikino D. Meiželytė, ji atsiimtų, jei pakeisti R. Šimašių užsimotų parlamentaras Vytautas Mitalas.

D. Meiželytė, Vilniaus savivaldybės nuotr.

„Paskui jį eičiau. (Savo kandidatūrą – ELTA) tą pačią sekundę atsiimčiau (...) jis tęstų darbus, nebūtų destrukcijos ir gyventume gražiai ir šeimininkiškai“, – Eltai sakė D. Meiželytė.

M. Danielė patvirtino, kad tarp tų 4 minėtų asmenų yra ir vienas iš Seimo pirmininkės pavaduotojų Vytautas Mitalas. Nors pats V. Mitalas teigė, kad dėl dalyvavimo apsispręs tik rudenį, „laisviečiai“ užkulisiuose jį linkę laikyti perspektyviausiu kandidatu.

Iš oficialiai užsiregistravusių yra Donalda Meiželytė. Ji yra užsiregistravusi kandidatė.

„Vytauto Mitalo kandidatūra kurį laiką viešojoje erdvėje ir partijos viduje sklando ir ji nėra atmesta“, – sakė D. Morgana.

Galiausiai ir D. Morgana neatmetė galimybės pretenduoti į sostinės vadovės kėdę. Be to, Laisvės partijos pirmininkė bei ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė taip pat gali būti tarp 4 kandidatų, apie kuriuos užsiminė Seimo narė. Tokios galimybės neatmetė ir D. Morgana. Maža to, „laisviečių“ vykdytose apklausose A. Armonaitė figūravo kaip viena dažniausiai minėtų geidaujamų kandidačių į Vilniaus merus.

TS-LKD partijoje tyla: kaip galima kandidatė neatmetama ministrė M. Navickienė

Nors į viešumą konkrečios kalbos apie tai, kas galėtų būti konservatorių kandidatas į Vilniaus miesto merus beveik neprasprūsta, procesas ieškant tinkamos asmenybės jau kuris laikas vyksta. Kaip leidžia teigti neformalūs pokalbiai su TS-LKD politikais, partija sieks išsirinkti kandidatą turinti aiškų politinį svorį ir atitinkamai žinomumą. Todėl tarp galimų kandidatų politikos užkulisiuose retsykiais šmėsteli žinomų politikų ir ministrų pavardės. O tarp jų pasitaiko išgirsti socialinės apsaugos ir darbo ministrės Monikos Navickienės pavardę. Neformaliai tarp tokių partijos galimų kandidatų figūruoja ir Vilniaus miesto vicemeras Valdas Benkunskas.

Visgi oficialiai nieko konkretesnio iš šį klausimą kuruojančių politikų vis dar nepavyksta išgirsti. Kaip Eltai teigė Seimo narys Andrius Vyšniauskas, daugiau detalių tikėtis galima tik rugsėjį. Tada, tikino jis, partijos kandidatų sąrašas bus konkretus ir sutrumpėjęs iki kelių pavardžių.

„Iki rugsėjo pradžios Vilniaus skyrių sueiga sutrumpins sąrašą iki kelių kandidatų ir tada turėsime rugsėjo mėnesį vidinius rinkimus“,– sakė konservatorius.

R. Budbergytė, M. Morkevičiaus / ELTOS nuotr.

Socialdemokratų gretose kalbama, kad realiausia kandidatė nuo LSDP – R. Budbergytė

Socialdemokratai savo ruožtu mero pareigoms yra iškėlę ne vieną parlamentarą. Tarp partijos iškeltų kandidatų į Vilniaus merus – Seimo nariai Algirdas Sysas, Linas Jonauskas ir Rasa Budbergytė. Ir būtent pastaroji, bent jau socialdemokratų gretose taip kalbama, yra favoritė pretenduoti į sostinės vadoves.

Kaip bus iš tikrųjų, paaiškės rugsėjo mėnesį. Tada, kaip tvirtino LSDP atstovas Justinas Argustas, LSDP tvirtins galutinį visų kandidatų į merus sąrašą.

„Vardan Lietuvos“ politikai kandidatu norėtų matyti L. Savicką

Sauliaus Skvernelio vadovaujama partija „Vardan Lietuvos“ varžytis dėl sostinės mero posto norėtų deleguoti parlamentarą ir šios politinės jėgos skyriaus Vilniuje pirmininką Luką Savicką. Tokios nuotaikos girdėti tiek kalbantis su šiai partijai priklausančiais politikais Seime, tiek Vilniaus skyriui priklausančiais asmenimis. Tiesa, su pačiu L. Savicku Eltai pirmadienį susiekti nepavyko.

„Darbiečiai“ prie Vilniaus miesto rinkimų klausimo grįš po partijos pirmininko rinkimų

Darbo partija, savo ruožtu, teigia, kad diskusijos dėl politinės organizacijos kandidatų į sostinės merus prasidės kada baigsis vidiniai partijos pirmininko rinkimai. Kaip sako ambiciją tapti „darbiečių“ lyderiu iškėlęs Andrius Mazuronis, po šių rinkimų spręsis ir tai, ar jis pats kels savo kandidatūrą į sostinės vadovus.

„Mes dabar labiau susirūpinę būsimais partijos pirmininko rinkamais, o paskui, matyt, su partijos pirmininko išrinkimu bus žiūrima visa savivaldos strategija. Kurį laiką, bent jau pusė Seimo frakcijos, buvo minėti kaip kandidatai Vilniuje. Norinčių dalyvauti yra ne vienas ir ne du. Bet viskas spręsis po naujos partijos vadovybės sudarymo“, – teigė parlamentaras.

„Valstiečiai“ kurpia planus nušluoti liberalus: svarsto galimybę kooperuotis kelti ir bendrą kandidatą

Kol kas neapsisprendę ir „valstiečiai“. Kaip Eltai teigė šios opozicinės partijos lyderis Ramūnas Karbauskis, „valstiečiai“ jau suradę rimtus kandidatus į merus įvairiose Lietuvos miestuose, nori ne ką mažiau perspektyvios asmenybės ir Vilniuje. Bent jau tokios, kuri sugebėtų sostinėje nugalėti liberalus. Todėl, aiškina politikas, „valstiečiai“ svarsto įvairias galimybes – nuo nepartinio kandidato iki kandidato, kurį keltų kelios politinės jėgos.

Vilniui norint pokyčių – reikia pašalinti liberalų ir konservatorių koaliciją.

„Dabar žiūrime, stebime situaciją. Galbūt bus tariamasi dėl kažkokio bendro kandidato, kuris galėtų iš Vilniaus miesto valdžios patraukti liberalus. Ir tai būtų Vilniui labai naudinga“, – sakė R. Karbauskis, pridurdamas, kad kol kas jo vedama partija dar su niekuo nederino galimybių telkti jėgas.

Politikas tik akcentavo tvirtą nusiteikimą rasti geriausią kandidatą ir įsitikinimą, kad konservatyvesnių pažiūrų politikas Vilniuje turi šansą susilaukti sėkmės.

„Šiandien mes neturime kandidato, kuris galėtų pilnavertiškai kovoti su dabartine Vilniaus valdžia. Vilniui norint pokyčių – reikia pašalinti liberalų ir konservatorių koaliciją“, – pridūrė politikas. Anot jo, ne kliūtis ir tai, kad Vilniuje gyvenantys miestiečiai progresyviau nei „valstiečiai“ žvelgia į įvairius kultūrinius ir socialinius klausimus.

„Čia toks dirbtinis dalykas“, – akcentavo R. Karbauskis.