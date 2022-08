Pandemija iš lėto vėl kelia galvą: įvardijo, kuriose vietose užsikrečiama dažniausiai

„Kalbant apie Santaros klinikas, pasakyčiau, kad situacija yra kontroliuojama. Nepaisant to, kad užpildytos visos 37 aktyviam COVID-19 gydymui skirtos lovos, reanimacijos skyriuje nėra nė vieno paciento. Labai sunkių atvejų tikrai nestebime. Tai yra galbūt specifinis bruožas šios naujos BA5 atmainos. Ji plinta greičiau nei prieš tai buvusios atmainos, bet turi labai savitą simptomatiką – mes nestebime labai sunkių ligos atvejų“, – aiškino pašnekovas.

F. Jankevičius neslėpė – susirgimų tarp medikų išvengti nepavyko. Tokių atvejų praėjusią savaitę buvo šešiolika. Tikėtina, kad panašiai bus ir šią savaitę. Paklaustas, ar medikams reikėtų pasiskiepyti ketvirtąja doze nuo koronaviruso, jis pabrėžė, kad kol kas tokio sprendimo nėra, bet, atsižvelgiant į situaciją, gali būti, kad toks poreikis atsiras.

„Pradėjome skiepyti vyresnius nei 60 metų amžiaus žmones. Taip pat skiepijame tuos, kurie turi aukščiausią rizikos laipsnį – sergančius sunkiomis lėtinėmis ligomis. Medikus skiepysime pagal situaciją“, – akcentavo Santaros klinikų vadovas.

Pasak jo, susirgimų skaičius auga dėl to, kad, kaip jau minėta, ši COVID-19 atmaina greičiau plinta, ir to, kad žmonės, tikėtina, labiau atsipalaidavo, atšaukus ribojimus. „Didžiausi sergamumo skaičiai stebimi kurortuose – Palangoje, Neringoje – ten, kur didžiausia žmonių koncentracija. Be abejonės, būdami kurorte, žmonės užmiršta apie kaukes ir kitas apsaugos priemones. O tai iš karto duoda rezultatą. Taigi, labai rekomenduočiau jų neužmiršti ir naudoti visais tais atvejais, kai patenkame į aukštos žmonių koncentracijos vietas – restoranuose, viešajame transporte. Ypatingai tai svarbu tiems, kurie turi lėtines ligas. Tarkime, Santaros klinikose mes nebuvome nutraukę asmens apsaugos nuo COVID-19 priemonių naudojimo. Griežtai laikomės jų nuo pandemijos iki dabar“, – pastebėjo F. Jankevičius.