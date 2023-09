Paaiškėjo jubiliejinio Vilniaus maratono nugalėtojai

Ilgiausių distancijos nugalėtojai

Šiandien Vilniuje savo jėgas parodė ilgiausiųjų distancijų dalyviai – nuo pačio ryto startavo maratono bėgikai, kartu su jais - pusmaratonio dalyviai. „Rimi“ 5 km „Rinkis sveikiau“ distancija startavo po pietų, po kurios sekė „manodaktaras.lt“ 10 km distancijos bėgimas.

„Rimi Vilniaus maratonas“ kartu yra ir uždaras Lietuvos maratono čempionatas. Jo nugalėtojais šiandien tapo Dawid Garski iš Lenkijos, tapęs „Rimi Vilniaus maratono“ čempionu. Tarp lietuvių greičiausias buvo Andrius Preibys, 42.195 km įveikęs per 2:31:20, tapo Lietuvos maratono čempionu. Vilmantė Stašauskaitė, tą pačią distanciją nubėgusi per 2:47:32 tapo Lietuvos maratono ir „Rimi Vilniaus maratono“ čempione.

Netrukus po D. Garski ir A. Preibio finišo liniją kirto ir trečiąją vietą maratono distancijoje bei antrąją Lietuvos maratono čempionate užėmė Tomas Bizimavičius, trasą įveikęs per 2:33:57, o Lietuvos maratono čempionato trečiąją vietą užėmė Modestas Dirsė, maratono tarsą įveikęs per 2:38:31. Moterų tarpe antroji buvo Inga Bartkė, atbėgusi per 2:58:01. Trečiąją vietą maratono distancijoje pelnė Gitana Akmanavičiūtė, jos laikas - 3:04:09.

Lietuvos maratono čempionai buvo apdovanoti Lietuvos lengvosios atletikos federacijos, apdovanoti jų treneriai, taip pat prizais apdovanojo „Rimi Vilniaus maratono“ rėmėjai, piniginius prizus skyrė maratono organizatorius „Tarptautinis maratonas“.

Pusės maratono distancijos nugalėtojais šiais metais tapo latvis Dmitrijs Serjogins (1:06:31) ir Loreta Kančytė (1:21:38). Antrą vietą užėmė Lukas Tarasevičius, pusmaratonio distanciją įveikęs per 1:09:18. Moterų kategorijoje L. Kančytę vijosi ir antrą vietą užėmė sportininkė Veronika Kalashnikova iš Ukrainos, 21,098 km nubėgusi per 1:22:45. Trečiąją vietą iškovojo Aurimas Rimkus (1:10:08) ir Laura Vaitkevičienė (1:24:12).

Iš viso pusmaratonio distancijos varžyboms registravosi daugiau nei 2000 bėgikų.

Dar daugiau laimėtojų

Rimi Vilniaus maratono „manodaktaras.lt“ 10 km distancijos greičiausiems dalyviams taip pat atiteko nugalėtojų prizai: trasą greičiausiai įveikė Emils Matiass Reinfelds (33:04) ir Lina Kiriliuk (35:26).

10 kilometrų distancijoje lyderius vijosi ir antrą vietą užėmė Artūras Siudikas (33:13) ir Vaida Žūsinaitė-Nekrošienė (35:29). Trečioje vietoje liko Jaunius Strazdas (33:46) ir V. Kalashnikova (38:30).

„Rimi „Rinkis sveikiau“ 5 kilometrų distancijoje šiandien geriausiai pasirodė D. Serjogins, trumpiausią distanciją įveikęs per 14 min. 56 sek., bei L. Kiriliuk, trasą nubėgusi per 17 min. 16 sek. Lyderiams iš paskos antroje vietoje liko Erik Černiavski (15 min. 55 sek.) ir Karolina Bliujūtė (18 min. 38 sek.). Trečioji vieta atiteko Aivarui Čekanavičiui (15 min 59 sek.) ir Kitja Valterei iš Latvijos (18 min. 40 sek.).

Maratono, pusmaratonio ir 10 km ir 5 km laimėtojai apdovanoti nugalėtojų taurėmis, piniginiais prizais ir rėmėjų dovanomis.

Šių metų renginyje dalyviai įveikė 5 skirtingas distancijų trasas – kiekvienas galėjo rinktis atstumą pagal savo pasiruošimą, amžių - distancijų ilgis siekė nuo 200 metrų vaikų bėgimo iki maratono - 42.195 km. Pastarojoje fiksuotas visų laikų Vilniaus maratono dalyvių rekordas - net 1200 dalyvių ryžosi įveikti ilgiausią nuotolį.

Šiemet jubiliejiniame, kasmetiniame renginyje fiksuota daugiau nei 10 tūkst. dalyvių.