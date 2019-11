Nuspręstas nusižudžiusio jauno gydytojo vadovo likimas ligoninėje

Naujienų portalui lrt.lt J. Kutkauskienė tvirtino, kad šiuo metu vyksta tarnybinis patikrinimas, bet jau dabar nuspręsta, kad Ortopedijos ir traumatologijos centro vadovas N. Porvaneckas ligoninėje nebedirbs.

Primename, kad prieš kelias savaites šios ligoninės gydytojas traumatologas nusižudė galimai išprovokuotas patyčių ir žeminimo darbe.

Kalbama, kad paskutinis jauno gydytojo susidūrimas su prof. N. Porvanecku buvo, kai šis pagrasino neleisiąs gydytojui pereiti dirbti į kitą skyrių.

Kiti nusižudžiusio jauno gydytojo kolegos taip pat prabilo apie didelius krūvius ir išsekimą. Esą norėdami gauti orų atlyginimą daugelis dirba keliais etatais. Tačiau, patys pripažįsta, kad nuo to kenčia ir medikai, ir pacientai, nes po ilgų budėjimų kokybiško darbo tikėtis neverta.

Po jauno gydytojo savižudybės medikų bendruomenės atstovai uždegė žvakeles ne tik prie ligoninės, bet ir prie Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM).

„Žmogus, kurio netekom, buvo mano draugas. Aš noriu pasakyti, kad šita kaina gerokai per didelė, ir man baisu, kiek dar tokių tiksinčių bombų vaikšto aplink mane ir mes per visą tą darbą, krūvį, nuovargį to tiesiog nepastebim“, – tuomet sakė gydytoja Agnė Kazlauskaitė-Jauniškienė.

Lietuvos medikų sąjūdžio vadovė Živilė Gudlevičienė teigė, jog istorijos, kad gydytojai patiria psichologinį smurtą iš vadovų, kolegų, yra tikros. „Matosi, kiek medikų pasakoja savas istorijas, tai tikrai vyksta, kad jie patiria didžiulį psichologinį murtą iš vadovų, kolegų, iš aplinkinių“, – sakė Ž. Gudlevičienė.

SAM atstovai ragina medikus apie patiriamą psichologinį smurtą darbe pranešti pasitikėjimo telefonu. Sistemingą žeminantį elgesį ar kitokio pobūdžio spaudimą jaučiantys medikai turėtų kreiptis nemokamu pasitikėjimo telefonu 8 800 66004, pasirinkus skaičių „3“.