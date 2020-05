Neapsigaukite: neteisėtai pardavinėjami vienbučiai namai vieno namo sklype

Nekilnojamojo turto agentūra jau pardavinėja namus, kurių statybai nėra gautas leidimas – individualių namų kvartale, viename sklype, suprojektuotus aštuonis sublokuotus namus.

Vyriausiojo miesto architekto skyrius gavo prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą projektui „Aštuoni blokuoti vienbučiai gyvenamieji namai. Kruopiškių g. 5, Vilnius. Statybos projektas“. Projekto autoriaus architekto Rimvydo Muduro traktavimu, tai yra aštuoni individualūs gyvenamieji namai, kurių kiekvieno plotas neviršija 300 kv. m, tad tokiems neva nereikia nei projektavimo užduoties tvirtinimo, nei projektinių pasiūlymų viešinimo procedūros. Bet savivaldybės vertinimu, tai yra grubus bandymas pasinaudoti procedūrų supaprastinimais, kurie Aplinkos ministerijos sprendimu Statybos techniniame reglamente išties suteikti vienbučiams ir dvibučiams gyvenamiesiems namams.

„Savivaldybė šį ir analogiškus projektus vertina kaip blokuotų namų kompleksą, kurio bendras plotas gerokai viršija 600 kv. m ir jam būtinos tiek projektavimo užduoties derinimo, tiek projektinių pasiūlymų viešinimo procedūros, – sakė vyriausiasis miesto architektas Mindaugas Pakalnis. – Be to, savivaldybės specialistai, įvertinę aplinkinio užstatymo principus, konstatavo, kad šiame kvartale ir aplinkui Bajoruose vyrauja vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji namai. Todėl toks ženkliai tankesnis užstatymas pažeidžia LR Architektūros įstatyme nustatytus architektūros kokybės kriterijus, reikalaujančius darnos su aplinka bei kontekstualumo. Dėl šių dviejų priežasčių savivaldybė atsisakė išduoti statybos leidimą šiam projektui. Be to, mes labai tikėtumėmės Aplinkos ministerijos dėmesio šiai problemai, kylančiai dėl Statybos techninio reglamento spragų – mes vis dar stokojame teisinių svertų suvaldyti daugiabučių statybas vienbučių gyvenamųjų namų rajonuose.“

Čia jau ne šiaip nekilnojamojo turto pirkimas „iš brėžinių“. Tai pirkimas objekto be dokumentų ir projektuotojų bandymas dramblį prakišti pro adatos skylutę.

Istorija tuo nesibaigia – nepaisydami neigiamo Vilniaus miesto savivaldybės atsakymo, statytojai jau pardavinėja šiame projekte suplanuotus gyvenamuosius namus. Apie tai specialistus informavo kaimyninių sklypų gyventojai.

Tuo pat metu tikrinimui per „Infostatybą“ buvo pateiktas ir kitas analogiškai sukonstruotas projektas – „Šeši blokuoti vienbučiai gyvenamieji namai. Tarandės k. (0101/0171:272), Vilnius. Statybos projektas“. Jo projektuotojas – tas pats R. Muduras, tokiu pat metodu siekiantis išvengti projektinių pasiūlymų viešinimo procedūrų bei nepaisantis projektams taikomų darnos su aplinka bei kontekstu reikalavimo. Ir šiam projektui savivaldybė atsisakė išduoti statybos leidimą dėl jau minėtų priežasčių.

„Savivaldybė dar kartą pareiškia, kad gindama viešąjį bei vartotojų interesą neišduos statybos leidimo tokiems projektams bei toliau netoleruos bandymų išvengti būtinų viešumo procedūrų ir atidžiai vertins projektų atitikimą urbanistiniam kontekstui. Dėl klaidinančios reklamos – bandymo parduoti nekilnojamojo turto objektus, kuriems savivaldybė atsisakė išduoti statybos leidimus, kreipsimės į Vartotojų teisų apsaugos tarnybą – statybą leidžiančio dokumento išdavimas laikytinas esmine aplinkybe reklamuojamiems objektams sukurti, o kartu ir vartotojų pasirinkimui tokius objektus įsigyti. Čia jau ne šiaip nekilnojamojo turto pirkimas „iš brėžinių“. Tai pirkimas objekto be dokumentų ir projektuotojų bandymas dramblį prakišti pro adatos skylutę“, – sakė M. Pakalnis.