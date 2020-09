Naujas dviračių takas sujungė Žirmūnus ir Šnipiškes

Naujasis takas turi įrengtą silpnaregių vedimo ir įspėjimo sistemą, naujai apšviestas, paženklintas, o netrukus bus gausiai apsodintas naujais želdiniais. Šio projekto įgyvendinimui savivaldybė skyrė 71 tūkst. eurų, dar 882 tūkst. eurų – ES lėšos.

„Ši jungtis taps nenutrūkstamo tinklo dalimi, kuria Žirmūnų ar Šiaurės miestelio gyventojai galės patogiai keliauti iki naujojo miesto centro ir Senamiesčio. Ateityje, palei Žalgirio gatvę, o taip pat ir Žirmūnų trikampyje – Minties, Tuskulėnų gatvėse, Apkasų gatvėje, – bus suformuotas ir plėtojamas pagrindinių takų tinklas šioje miesto teritorijoje. Ir visa tai daroma tam, kad gyventojai galėtų patogiai vaikščioti ar riedėti į darbą, mokyklas, nes šie rajonai nutolę nuo miesto centro ar Senamiesčio traukos vietų vos keliolikos minučių atstumu”, – sako Vytautas Mitalas, Vilniaus miesto vicemeras.

Tiesiant takus daug dėmesio buvo skirta miesto žaliajam rūbui: įvertinti esami želdiniai ir dedamos visos pastangos juos išsaugoti. Nors pėsčiųjų ir dviračių takas tapo labiau vingiuotas, koreguojant projektą pavyko išsaugoti net 5 kartus daugiau medžių (vietoje anksčiau planuotų 32 medžių, pašalinti vos 6 medžiai). Be to, šalia dviračių ir pėsčiųjų tako bus pasodinta 17 naujų medžių ir daugiau kaip 500 krūmų, kurie sukurs papildomo jaukumo.

„Siekiant tinkamai atskirti skirtingu greičiu judančius srautus, Rinktinės gatvės take įrengti aukščio skirtumo tarp dviračių ir pėsčiųjų takų borteliai. Remiantis užsienio šalių ilgamete patirtimi, tokie borteliai pasiteisina ir kaip svarbus psichologinis veiksnys – mažina konfliktinių situacijų skaičių, užtikrina sklandų ir patogų dviratininkų bei pėsčiųjų judėjimą būtent jiems numatyta infrastruktūra. Be to, bortelių nuožulnumas apsaugo nuo galimo kritimo užvažiavus ant bortelio ratu. Manau, kad atnaujintas takas taps pavyzdžiu kaip saugiai ir patogiai susisiekti su miestu alternatyviais judėjimo būdais – pėsčiomis, dviračiu ar kitomis riedėjimo priemonėmis“, – sako Anton Nikitin, savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ Tvaraus susisiekimo skyriaus vadovas.

Šiemet prasidėjo atnaujinimo darbai ir daugiabučių namų kvartalo, esančio Žirmūnų, Minties ir Tuskulėnų gatvių trikampio, teritorijoje: bus įrengti pėsčiųjų ir dviračių takai, sporto ir aktyvaus poilsio aikštelės, rekreaciniai pėsčiųjų takai, naujas apšvietimas, pasodinti įvairūs želdiniai. Šalia Žirmūnų gatvės atsiras naujas skveras, kuriame bus įrengta ramaus poilsio zona, vaikų žaidimo aikštelė, suoliukai ir apšvietimas. Prie M. Katkaus gatvės bus įrengtos automobilių stovėjimo vietos, apšvietimas. Žirmūnų gatvėje ties parduotuve „IKI“ bus įrengtas šviesoforas, greičio matavimo ir vaizdo stebėjimo sistema. Apkasų ir Minties gatvių sankirtoje atsiras šviesoforas, o Tuskulėnų gatvėje – greičio matuoklis.

Kitąmet pavasarį tarp Žalgirio ir Lvovo gatvių atsiras nauja beveik kilometro ilgio dviejų eismo juostų Kernavės gatvė. Per visą gatvę nusidrieks raudono asfalto dviračių takas ir pėsčiųjų šaligatviai, kurie susijungs su kitąmet planuojamu pradėti tiesti beveik kilometro ilgio dviračių taku Žalgirio gatvėje ir taps patogia jungtimi riedėti dviračiais per Šnipiškes, vykti į darbus Konstitucijos prospekte. Žalgirio gatvėje bus atnaujintas ir tako apšvietimas, šaligatviai, takai susijungs su planuojamu miesto dviračių tinklu: Rinktinės, Apkasų, Ozo, Linkmenų gatvėse bei viešąją erdve Širvintų gatvėje. Šis takas taip pat susijungs ir su itin judriu Konstitucijos prospektu, kuriame įsikūrę daug verslo centrų ir Ozo gatve ties Vilniaus Licėjumi.

Artimiausiu metu planuojama tiesti daugiau kaip 20 km jungčių. Per pastaruosius kelerius metus visame mieste įrengta daugiau kaip 2 tūkst. naujų dviračių stovų, prie kurių galima saugiai prirakinti dviračius, šiemet bus įrengta dar keli šimtai. Skaičiuojama, kad bendros investicijos į dviračių ir dalies pėsčiųjų infrastruktūros gerinimą šiemet sieks apie 6,5 mln. eurų.

Vilnius neseniai pristatė visus judumo būdus sostinėje vienijantį vardą – JUDU su šūkiu – „Po miestą paprastai“, kuris nurodo filosofiją ir paskirtį – suvienyti ir patogesnėmis daryti visas esamas ir būsimas judumo sritis mieste.