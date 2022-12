„National Geographic TV“ laidoje – epizodas iš žiemiško Vilniaus

Vilnius jau keletą metų iš eilės atsiranda užsienio žiniasklaidos ir kelionių organizatorių akiratyje būtent dėl originalių kalėdinių miesto puošybos tendencijų. Šįmet žinia apie artėjantį sostinės 700 metų jubiliejų taip pat pastebėta ir dėl dabartinės Kalėdų eglės puošyboje užkoduotos žinutės.

Jei anksčiau Vilniaus kalėdiniais akcentais buvo Katedros ir Rotušės aikščių eglės, tai šiemet kalėdinė dvasia apėmė daug daugiau miesto erdvių: nuo originalios Stiklo kvartalo puošybos iki čiuožyklos Lukiškių kalėjimo teritorijoje, nuo žiemiškos pasakos Paupio kvartale iki keliose vietose išsibarsčiusio kalėdinio miestelio. Šiais metais jau ir už sostinės ribų galima pajusti artėjančių švenčių džiaugsmą – originaliai šviečiančios „Lumina parko“ skulptūros įsikūrė VU Botanikos sode Kairėnuose. Visa tai – miesto bendruomenės jėgomis realizuotos idėjos: verslo įmonės, viešbučiai, restoranai, menininkai pasistengė, kad Vilnius taptų įdomus pasauliui žiemos švenčių metu, kuomet suaktyvėja turizmas.

G. Khiterer nuotr.

Vilniaus miesto verslo ir turizmo plėtros agentūros „Go Vilnius“ vadovė Inga Romanovskienė sako, kad dialogas su užsienio žurnalistais, kviečiant juos apsilankyti Vilniuje, kartais užtrunka ne vienerius metus, todėl labai džiugu, kad nuoseklus kelerių metų darbas pristatant kalėdinį Vilnių neša rezultatus. „Tarptautinio TV kanalo „National Geographic“ dėmesys Vilniui – tai pripažinimas, kad mūsų miesto kalėdinės tradicijos tampa ne tik žinomos, bet ir vertinamos už Lietuvos ribų“, – sako I. Romanovskienė.

„National Geographic TV“ laida „Europa iš viršaus: Kalėdos“ (angl. „Europe from Above: Christmas“) buvo filmuojama praėjusių metų lapkritį, kai Vilnius dar gyveno pandemijos sąlygomis. Nufilmuotas tuometinės Kalėdų eglės montavimo procesas iki jos įžiebimo. Reportaže kalbinamas Vilniaus eglės kūrėjas dizaineris Dominykas Koncevičius, kuris kartu su Jolanta Tūraite yra sukūręs visas drąsias ir kūrybiškas pastarųjų metų Vilniaus centrines Kalėdų egles. Abu kūrėjai už savo darbus yra įvertinti Šv. Kristoforo statulėlėmis.

Laidoje apie Europos Kalėdų tradicijas be Vilniaus žiūrovai išvys Suomijos Kalėdų senelio paštą Laplandijoje, Anglijos miesto Devono kalėdinį traukinį, Prancūzijos Kolmaro miestelį, kuriame žmonės, plaukdami kanalais, gieda kalėdines giesmes, taip pat – Talino Kalėdų mugę ir kitas įdomybes.

Turizmo profesionalai išskiria sostinės privalumus

Žinia apie Vilnių, kaip patrauklų Europos miestą aplankyti žiemą, šiemet pasklido ir kitose užsienio žiniasklaidos publikacijose.

„Per žiemos šventes sostinėje lankosi užsienio žurnalistai, kelionių tinklaraštininkai, nuomonės formuotojai ir kelionių organizatoriai. Tai galimybė parodyti sostinę su jos istorijos bei kultūros objektais, laisvalaikio pramogomis didesniam užsieniečių atstovų būriui. Be to, šių metų išskirtinės Kalėdos Vilniuje – tai puiki proga užsienio auditorijai pranešti apie sostinės 700-metį ir paskatinti jų šalių žmones apsilankyti pas mus ne tik per Kalėdas, bet ir visus ateinančius metus, kurie bus skirti Vilniaus jubiliejui. Laukia pačių įvairiausių įvykių ir neeilinių renginių kupini metai, skirti paminėti Lietuvos sostinės gimtadienį“, – pažymi I. Romanovskienė.

Pažintiniai turai po Vilnių šių metų gruodį suorganizuoti užsienio turizmo profesionalams: kelionių organizatoriai iš 20 Lenkijos turizmo įmonių specialiai atvyko į eglutės įžiebimo šventę, savo akimis pamatė pasipuošusį miestą, aplankė viešbučius, restoranus, viešėjo Trakuose. Šventiniu laikotarpiu sostinėje svečiavosi ir grupė kelionių organizatorių iš Jungtinės Karalystės: juos ypač sudomino Černobylio serialo turas, Lukiškių kalėjimas.

Žiemiškas Vilnius – užsienio žiniasklaidos akiratyje

Lietuvos sostinę žiemos atostogoms šiemet gausiai rekomendavo britų žiniasklaidos kanalai, tokie kaip „The Guardian“, „The Times“, „Telegraph“ ir kiti. Vilniaus Kalėdų eglę tarp įspūdingiausiųjų minėjo JAV, Italijos, Šveicarijos, Prancūzijos kelionių ir naujienų portalai.

JAV kelionių portalas „Conde Nast Traveler“ tarp 32 pasaulio vietų, kur rekomenduojama sutikti Kalėdas, išskyrė ir Vilnių, kurį įvardijo kaip žiemos pasakų miestą, kuriame kursuoja kalėdinis traukinukas, miesto aikštėse laukia kalėdinės mugės, o eglė savo puošyba primena apie artėjantį 700 metų jubiliejų. Vilniaus Kalėdų eglė pakliuvo ir į vieno populiariausių Italijos naujienų portalo „Fanpage.it“ sudarytą įspūdingiausių pasaulio Kalėdų eglių sąrašą, šalia Niujorko, Berlyno, Paryžiaus ir kitų miestų eglučių. Vilniaus žaliaskarę tarp gražiausiųjų taip pat minėjo Prancūzijos televizijos naujienų portalas „CNews“, Šveicarijos žiniasklaidos kanalas „Watson“. Kalėdinis miesto įvaizdis, kasmet su menininkų ir bendruomenės pagalba kuriamas Vilniaus kultūros centro, yra tapęs viena iš sostinės vizitinių kortelių.

Nors anksčiau turistai Lietuvą rinkdavosi vasaros atostogoms, dabar jie vis dažniau atranda pramogas, poilsį ir įdomias veiklas Vilniuje šaltuoju metų periodu. Populiarūs britų portalai „The Guardian“ ir „Time Out“ rekomenduoja mūsų sostinę Kalėdų laikotarpiu, išskirdami mieste vykstančias kalėdines muges. Tuo tarpu „The Times“ ir „Telegraph“ Vilnių siūlo aplankyti keliautojams, išsiilgusiems snieguotos žiemos. Daugelyje publikacijų apie kalėdinį Vilnių pažymima, jog dar didesnė šventė mieste laukia sausį, kai kartu su „Vilniaus šviesų festivaliu“ Lietuvos sostinė pradės švęsti 700-ąjį gimtadienį.