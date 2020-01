Mokytojų namų kiemelyje – atsisveikinimo su eglutėmis vakaras

Vilniaus mokytojų namai pirmadienio vakarą organizuoja renginį visai šeimai „Lik sveika, Kalėdų eglute“. Į atsisveikinimo su eglutėmis atėjusius linksmins teatro trupė „Čia“ personažai, bus žaidimų, pokštų, dainų ir šokių bei karštos kakavos, žada šventės rengėjai. Visus laimins ir Trys karaliai.

Sostinės savivaldybė drauge su miestą tvarkančiomis įmonėmis taip pat pasirūpino, kad mieste atsirastų daugiau kaip 80 specialių vietų nupuoštoms eglėms ar jų šakoms palikti. Po švenčių su eglėmis sostinėje bus galima atsisveikinti neteršiant gyvenamosios aplinkos, civilizuotai ir nemokamai. Surinktos eglės vėliau perdirbamos ir virs ekologišku kuru arba kompostu. Iš specialių surinkimo taškų eglės bus nuolat renkamos nuo sausio 6 iki 31 d.

Sostinės savivaldybė kasmet paragina vilniečius nemesti eglių prie mišrių komunalinių atliekų konteinerių, nepalikti kiemuose, neteršti savo ir kaimynų gyvenamosios aplinkos. Miestas pasirūpina, kad specialių surinkimo taškų atsirastų kiekviename rajone.

Savivaldybė primena, kad už paliktas kalėdines eglutes ne tam skirtose vietose, gali grėsti bauda iki 140 eurų. Be to, nuo sausio 1 d. įsigalioja nauja atliekų tvarkymo mieste tvarka, pagal kurią prie konteinerių rastos stambiagabaritės atliekos bus surenkamos ir išvežamos, tačiau už jų išvežimą bus išrašytos sąskaitos, kurias apmokės to namo, kuriam priskirtas konteineris gyventojai.