Medikai uždegė žvakutes prie ministerijos dėl nusižudžiusio kolegos

Akcijoje dalyvavę medikai kalbėjo apie sunkias darbo sąlygas ir patiriamą psichologinį smurtą gydymo įstaigose. Žvakelės uždegtos ir prie ligoninės, kur dirbo jaunas medikas.

„Žmogus, kurio netekom, buvo mano draugas. Aš noriu pasakyti, kad šita kaina gerokai per didelė, ir man baisu, kiek dar tokių tiksinčių bombų vaikšto aplink mane ir mes per visą tą darbą, krūvį, nuovargį to tiesiog nepastebim“, – sakė gydytoja Agnė Kazlauskaitė-Jauniškienė.

Lietuvos medikų sąjūdžio vadovė Živilė Gudlevičienė teigė, jog istorijos, kad gydytojai patiria psichologinį smurtą iš vadovų, kolegų, yra tikros.

„Matosi, kiek medikų pasakoja savas istorijas, tai tikrai vyksta, kad jie patiria didžiulį psichologinį murtą iš vadovų, kolegų, iš aplinkinių“, – sakė Ž. Gudlevičienė.

Medikai apie patiriamą spaudimą, psichologinį smurtą prabilo po tragiško įvykio, kai šią savaitę iš gyvenimo pasitraukė jaunas gydytojas, dirbęs vienoje iš Vilniaus ligoninių.