Mažas pajamas gaunantys vilniečiai kviečiami pasinaudoti parama mokinio reikmenims

Parama mokinio reikmenims teikiama pagal priešmokyklinio, bendrojo ugdymo programas besimokantiems ir paramos teikimo sąlygas atitinkantiems mokiniams ir ne vyresniems kaip 21 metų mokiniams iš nepasiturinčių šeimų, kurie mokosi pagal suaugusiųjų ugdymo programas.

„Artėjantys mokslo metai mažesnes pajamas gaunančioms šeimoms kelia nerimą dėl išaugusių kainų. Pasiruošimo naujiems mokslo metams tėveliams siūlytume neatidėlioti paskutinėms rugpjūčio dienoms ir parama mokymosi reikmenims pasinaudoti dar iki mokslo metų. Žinoma, tai padaryti bus galima ir vėliau – vaikams jau pradėjus lankyti mokyklą“, – sakė Vilniaus savivaldybės Socialinių išmokų skyriaus vedėja Ieva Paberžienė.

92 eurų parama mokinio reikmėms (2 BSI dydžio, 1 BSI – 46 Eur) šeimai priklauso, jei vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės nei 220,50 Eur. Išimtys numatytos šeimoms, kurių vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį mažesnės nei 294 Eur – svarbios aplinkybės: ligos atvejis, nelaimingo atsitikimo atvejis, maitintojo netektis, kai motina ar tėvas vieni augina vaiką (vaikus), kai šeima augina tris ir daugiau vaikų ar bent vienas šeimos narys yra neįgalus. Taip pat išimtys taikomos šeimoms, kurių vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį neviršija 367,50 Eur. Svarbios sąlygos – nelaimingo atsitikimo atvejis, maitintojo netektis (ne seniau kaip prieš 6 mėn.), kai bendrai gyvenantys vilniečiai augina tris ir daugiau vaikų ir vienas iš bendrai gyvenančių (vienas iš tėvų ar vaikų) yra neįgalus, kai mokinys patiria socialinę riziką arba mokinį augina bendrai gyvenantys asmenys, patiriantys socialinę riziką. Išimtims priskiriamais atvejais socialinis darbuotojas susisiekia ir susiderinęs laiką įvertina buitį ir gyvenimo sąlygas.

Dėl piniginės paramos gali kreiptis vienas iš mokinio tėvų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų, pilnametis mokinys, nepilnametis mokinys, kuris yra susituokęs arba emancipuotas, mokinys nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų, turintis tėvų sutikimą. Asmenys turi būti registruoti Vilniuje arba įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusiųjų apskaitą. Taip pat išmoką gali gauti ir gyvenamosios vietos nedeklaravę bei į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų registrą neįtraukti, tačiau faktiškai gyvenantys Vilniuje. Leidimą laikinai gyventi Lietuvoje turintys ukrainiečiai gali gauti tas pačias išmokas kaip ir visi kiti Lietuvoje gyvenantys.

Prašymus paramai galima teikti trimis būdais: elektroniniu čia arba čia, tiesiogiai atvykus į Klientų aptarnavimo centrą (Konstitucijos pr. 3, I a., Vilnius) arba atsiuntus dokumentus paštu Socialinių išmokų skyriui (Kauno g. 3, Vilnius). Formos pateikiamos Vilniaus savivaldybės interneto svetainėje.

Pernai parama mokinio reikmenims skirta 3 573 mokiniams, išmokėta 28 6152 eurų. Nuo birželio 1 d. 84 eurų išmoka padidėjo ir šiuo metu yra 92 eurai.