Lietuvos oro uostai ir „Mitnija“ nutraukia sutartį dėl Vilniaus oro uosto terminalo statybos

Toks sprendimas, anot Lietuvos oro uostų, priimtas dėl to, kad pandemijos sukelti finansiniai iššūkiai aviacijos sektoriui apsunkino projekto finansavimo paieškas ir neleido projekto pradėti laiku – Vilniaus oro uosto terminalo statybos darbai buvo sustabdyti daugiau nei keturis mėnesius. Savo ruožtu Lietuvos oro uostai planuoja nedelsiant skelbti naują tarptautinį viešąjį pirkimą rangovui atrinkti ir užtikrinti projekto tęstinumą.

Anot Lietuvos oro uostų generalinio direktoriaus Mariaus Gelžinio, sunkumus dėl naujo išvykimo terminalo statybų finansavimo lėmė pandemijos sukelti iššūkiai aviacijai, o kartu ir Lietuvos oro uostams. Tačiau, M. Gelžinio teigimu, šiuo metu jau yra užtikrintas dalinis projekto finansavimas iš Šiaurės investicijų banko. Su Susisiekimo ministerija intensyviai bendraujama dėl likusio finansavimo, sprendimo laukiama artimiausiu metu.

Tuo tarpu „Mitnijos“ generalinis direktorius Julius Gendvilis teigia, kad sprendimas dėl pasitraukimo iš Vilniaus oro uosto išvykimo terminalo statybų priimtas dėl to, kad projektas sustabdytas, daugiau nei keturis mėnesius statybų darbai nevyksta dėl užsitęsusios pandemijos ir su tuo kilusių iššūkių.

„Esam nusiminę ir apgailestaujame, kad turime atsisakyti Vilniaus oro uosto keleivių terminalo statybos. Šio projekto labai norėjome ir buvom rimtai pasiruošę. Deja, daugiau nei keturis mėnesius trukusi pauzė per daug kainuoja: be darbo laikėme projektui dedikuotą komandą, negavome numatytų pajamų ir pelno, negalėjome įsipareigoti naujiems klientams. Dabartinė situacija mums yra per daug rizikinga, ypač šiuo metu, kai pasaulis vis dar gyvena pasaulinės pandemijos sukeltoje ekonominėje ir socialinėje įtampoje“, – teigė Julius Gendvilis.

Lietuvos oro uostai praneša, jog tikisi, kad su konkurso keliu atrinktu naujuoju rangovu sutartis bus pasirašyta dar iki šių metų pabaigos.