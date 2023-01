Kova dėl sostinės vadovo posto: Vilnius turėjo įvairių merų, tarp jų – ir cirkininkų

Apie tai kalbėjosi keturi kandidatai – Artūras Zuokas, Mykolas Majauskas, Valdas Benkunskas ir Tomas Vytautas Raskevičius.

Dabartiniam sostinės merui Remigijui Šimašiui nusprendus daugiau nebebandyti tapti Vilniaus vadovu, netrukus atsirado kitų kandidatų. Politologai tikina, neva gyventojai rinksis dešiniųjų kandidatą. Tačiau ar tikrai, kai liberalūs ir dešinieji rinkėjai nusivylė antrąja Šimašiaus kadencija?

Vienas iš kandidatų į merus – dvi kadencijas Vilniaus vicemeru dirbantis politikas V. Benkunskas. Pastarasis siekia tapti meru, kuris, kaip pats įvardija, būtų „meras be cirkų“. Visai kitaip, anot jo, nei būtų galima pritaikyti kai kuriems iš buvusiųjų.

Per 30 metų Vilnius turėjo įvairių merų. Tarp jų – ir cirkininkų.

„Per 30 metų Vilnius turėjo įvairių merų. Tarp jų – ir cirkininkų. Dėl to einant į kitų metų politinį ciklą, keturių metų savivaldybės laikotarpį, aš labai aiškiai sakau, kad Vilnius nusipelnė mero be cirko. Reikalingi labai konkretūs darbai, kuriuos turi padaryti ir meras, ir savivaldybė, kad vilniečiai galėtų toliau patogiai gyventi savo mieste“, – tikino jis.

Tuo tarpu tris kadencijas anksčiau Vilnių valdęs, tačiau per šį laiką ir skandalais bei neįgyvendintais pažadais pagarsėjęs kandidatas A. Zuokas, laidoje šiam teiginiui prieštaravo. Anot jo, viena didžiausių problemų šiandienos Vilniuje – kamščiai.

Man geriau Vilnius be kamščių, nei Vilnius be cirkų, nes cirkas man patinka.

„Stengiuosi girdėti tai, ką kalba vilniečiai. Man labai patiko vienos merginos įrašas „Linkedin“ paskyroje: „Man geriau Vilnius be kamščių, nei Vilnius be cirkų, nes cirkas man patinka“, – sakė A. Zuokas patvirtindamas, jog ir pats mano, kad kamščiai – kur kas didesnė problema.

Ir nors A. Zuokas nupasakojo planą, kaip ketina spręsti šias ir kitas susisiekimo mieste problemas, V. Benkunskas turėjo savų pastebėjimų: „Šiek tiek keista klausytis pono Zuoko – kokia šviežiena bandote apsimesti? Jūsų meravimo laikais, planuojant miestą, buvo padarytos esminės klaidos, dėl to dabar srebiame pasekmes. Tie pažadai ir programa, apie kurią ponas Zuokas pasakoja, yra teisinga, bet kažkur girdėta – nežinau, ar vilniečiai vėl turėtų lipti ant to paties grėblio. Tų pažadų mes girdėjome krūvas, bet tai yra pažadai, kurie nebuvo įgyvendinti. Dėl to ir sakau – Vilniui reikia mero be cirkų, kuris darytų darbus, o ne tuščiai šnekėtų.“

Dar vienas kandidatas į Vilniaus merus T. V. Raskevičius, dažnai įvardijamas kaip neabejotinas dabartinio mero R. Šimašiaus pradėtų darbų Vilniuje tęsėjas. Pats kandidatas savo ruožtu tikino nesantis Šimašius ir į Vilniaus mero postą ateinantis kandidatuoti su sava programa. Visgi laidoje jis pripažino ketinantis tęsti ir tam tikrus dabartinio mero pradėtus darbus.

„Vilnius turi labai daug vakarietiško potencialo, bet vis dar yra įkalintas sovietinėje infrastruktūroje. Jei mes netiesime dviračių takų, gatvėse nebus dviratininkų. Netiesime pėsčiųjų takų – žmonės į darbą pėsčiomis taip pat neis. Tai nėra karas prieš automobilius. Gatvių humanizavimas – viešųjų miestų erdvių pritaikymas visiems čia skirtingai judantiems žmonėms. Todėl gatvių transformaciją tęsiu“, – tikino jis.

Tuo tarpu antrąkart meru siekiantis tapti Seimo narys, šįkart esantis nepriklausomu kandidatu – Mykolas Majauskas – tikino ketinantis daryti priešingai. Anot jo, R. Šimašiaus pradėtos urbanistinės inovacijos įkalina vilniečius kamščiuose.

„Tai yra nuostolis miesto ekonomikai, gyventojams. Pridėkime dar kuro išlaidas, taršą, remontą… Kažkam labai rimtai turi nurauti stogą, kad imtų eksperimentuoti su gyventojais ir kamščiais dėl vienintelio tikslo – kad jie persėstų į viešąjį transportą. Visi puikiai suprantame, kad dalis žmonių neturi jokių galimybių persėsti į tokį transportą veždami vaikus į darželį arba važiuodami į poliklinikas. Mano giliu įsitikinimu, reikia stabdyti gatvių siaurinimą“, – sakys jis.

