A. G. Astrauskaitės sugrįžimas į darbą kelia aistras: geriau jokios mokytojos ar tokia?

Apie tai LNK žurnalistai kalbėjosi su sostinės vicemeru Tomu Gulbinu.

– Ar nustebino, kad mokykla pasamdė A. Astrauskaitę?

– Tikrai taip. Kaip jau esu komentavęs, nepriekaištingos reputacijos reikalavimas, mano įsitikinimu, galioja ir galios – ir mokyklų vadovams, ir mokytojams. Be to, galioja pedagogų Etikos kodeksas, patvirtintas švietimo ministro. Jame be kitų dalykų yra įsipareigojimas, įpareigojimas pedagogams didinti pedagogo profesijos prestižą. Ir taip pat rūpintis, saugoti, kelti švietimo sistemos patikimumą, pasitikėjimą ja. Su šitais reikalavimais, tokio asmens priėmimas į darbą, man atrodo labai nesuderinamas ir dėl to savivaldybės administracija jau pradėjo tyrimą.

– Ką po tyrimo turėtume sužinoti?

– Tyrimo metu turėtų būti išsiaiškinti visi įstaigos vadovo priimti sprendimo aplinkybės ir pasiūlyti sprendimai, kaip išspręsti tą situaciją.

Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:

– Ar vienas iš tų sprendimų galėtų būti mokytojos atleidimas?

– Man sunku prognozuoti. Šiuo metu tikrai negaliu pateikti teisinio vertinimo, bet komisija tam ir sudaryta, kad išsiaiškintų visas aplinkybes ir pasiūlytų sprendimus.

– Tai, kad direktorė sako, jog mokytojų labai trūksta, ar tai pasiteisinimas?

– Taip, mokytojų trūksta. Ir konkrečiai – keliolikos lietuvių kalbos mokytojų trūko prieš rugsėjo 1-ąją. Bet mokyklos, o jų yra per 100 Vilniuje, sugebėjo rasti mokytojų ir priimti juos į darbą, bet tik vienoje mokykloje įvyko toks visiškai netikėtas sprendimas. Tai man atrodo, kad tai labai aiškiai iliustruoja, kad kiti sugebėjo surasti mokytojų ir pradėti mokymo procesą, tik kažkodėl į buvusią darbovietę buvo priimta ponia A. Astrauskaitė. Nors mokyklos vadovė jau anksčiau ir viešai yra besiaiškinusi dėl to, kad sukelia įvairių kontraversiškų nuomonių šios mokytojos buvęs darbas toje mokykloje.

– Direktorė taip pat yra sakiusi, kad reikia užtikrinti ugdymo procesą. Tai, šiuo atveju, geriau jokios mokytojos, ar geriau tokia mokytoja?

– Kaip jau minėjau, kitos mokyklos irgi turėjo panašių iššūkių ir susitvarkė. Nuo rugpjūčio mėnesio yra savivaldybės Tarybos priimtas sprendimas dėl 300 eurų priedo naujai į mokyklas ateinantiems dirbti mokytojams. Ir, šios dienos duomenimis, 190 naujų mokytojų į mokyklas mums pavyko pritraukti. Tai pasipildymas nuo rugsėjo įvyko ir, man atrodo, kad tų galimybių tikrai yra