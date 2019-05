EP rinkimuose Lietuvoje balsavęs britas gavo ir prezidento rinkimų biuletenį

M. A. Haroldas, antradienį balsavęs Vilniaus miesto savivaldybėje esančioje rinkimų apylinkėje, tvirtino, jog pradžioje kilo nesusipratimas dėl to, jog jis nebuvo rinkėjų sąrašuose, kadangi užsienio piliečiams, norintiems balsuoti Lietuvoje, reikia registruotis iš anksto.

Vilniuje gyvenantis britas tvirtino pasinaudojęs teise balsuoti už Lietuvos delegatus Europos Parlamente ir registravęsis laiku, t.y. gegužės 9-ąją, gavęs Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) patvirtinimą, tačiau sistema jo nerodė.

Galiausiai apylinkės darbuotojams keliskart susisiekus su Vyriausiąja rinkimų komisija (VRK), klaidą pavyko ištaisyti ir M. A. Haroldui leista balsuoti.

„Ir tada leido man balsuot net ir prezidento rinkimuose. Are you kidding me? (Ar jūs juokaujate? – BNS)?“, – socialiniame tinkle „Facebook“ teigia britas, kartu pridėdamas ir biuletenio nuotrauką.

„Facebook“ nuotr.

BNS jis sakė, jog būdamas sąžiningas, biuletenį atidavė darbuotojui.

„Visi atsiprašė, neturiu jokių skundų dėl ten patalpose esančių darbuotojų, išskyrus tai, kad viena darbuotoja padarė milžinišką klaidą“, – sakė jis.

Vilniaus miesto savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkė Eugenija Ibianskienė sako, kad veikiausiai įvyko nesusipratimas, tačiau neatmetė, jog biuletenis britui į rankas galėjo patekti ir kitu keliu.

„Negaliu to komentuoti, negaliu ir sukontroliuoti, nes jei jis būtų nufotografavęs tą darbuotoją, kuri jam davė biuletenį... nes yra 80 žmonių, tektų eiti kiekvieną ir klausinėti. Taip, įvyko nesusipratimas, jei įvyko. Galbūt ir neįvyko, nes randame biuletenių ir šiukšliadėžėse“, – BNS teigė komisijos pirmininkė.