Darbas, mokslai ir pramogos – kaip paruošti kompiuterį, kai juo naudojasi visa šeima?

Atėjus rudeniui ir ruošiant vaikus mokyklai ar patiems po atostogų grįžtant į darbus, vertėtų tinkamai paruošti ir kompiuterį. Dažnoje šeimoje tuo pačiu kompiuteriu naudojasi keletas žmonių: tėvai jį naudoja darbui ir laisvalaikiui, o vaikai – mokslams bei pramogoms. Tokiu atveju kyla kibernetinio saugumo grėsmių, kurių pasekmės gali būti skaudžios: nuo nutekintų konfidencialių duomenų iki virusu užšifruotų svarbių dokumentų ar prarastų kelerius metus kauptų šeimos nuotraukų. IT ekspertas pataria, kaip užtikrinti, kad naudojimasis tokiu kompiuteriu būtų saugus bei sklandus.

Pasigaunama virusų ir prarandami svarbūs failai

Įprasta šeimos diena 2020-aisiais: kuris nors iš tėvų namuose dirba kompiuteriu. Juo prisijungiama prie įvairių sistemų, dirbama su konfidencialiais dokumentais. Vakarop prie šio kompiuterio sėda vaikai – ruošti pamokų ar žaisti kompiuterinių žaidimų. Galiausiai per jį tėvai žiūri filmus ir naršo įvairiose svetainėse.

Vis tik, kai šeimos nariai naudoja tą pačią vartotojo paskyrą darbui, mokslams ir pramogoms, iškyla tam tikrų rizikų. Kaip teigia „ESET Lietuva“ IT inžinierius Ramūnas Liubertas, pirmiausia rizikuojama prarasti svarbius duomenis: darbo dokumentus, įsimintinų šeimos akimirkų nuotraukas ar filmuotos medžiagos archyvą. „Juos taip pat gali atsitiktinai ištrinti smalsūs šeimos nariai, kompiuterio darbalaukyje laisvai prieinantys prie dokumentų katalogo. Naršant socialiniuose tinkluose, pokalbių puslapiuose ar neaiškaus turinio interneto svetainėse, į kompiuterį galima „prisišaukti“ ir įvairiausio tipo kompiuterinių virusų. Vieni tiesiog lėtina kompiuterį kasdami kriptovaliutas, įtraukia į užgrobtų kompiuterių tinklą „Botnet“, o kiti – fiksuoja klaviatūros paspaudimus ar netgi užšifruoja failus dokumentų kataloge“, – problematiką vardija IT inžinierius.

Be to, jei tėvai iš tokio paveikto kompiuterio jungiasi prie įmonės tinklo, tai gali atverti kelią visoms „namų negerovėms“ persikelti ten ir, priklausomai nuo kenkėjiškos programos tipo, netgi sutrikdyti visos įmonės veiklą.

Kur nuveda vaikų smalsumas

Papildomų problemų atsiranda kompiuteriu daug naudojantis vaikams. Pastarieji yra aktyvūs įvairių žaidimų bandytojai ir interneto platybių naršytojai, todėl gali atsitiktinai arba iš smalsumo patekti į abejotinos reputacijos svetaines, kuriose apstu iššokančių reklaminių langelių, siūlymų nemokamai atsisiųsti žaidimus ar kitas neva naudingas programėles.

„Tokių svetainių turinys gali būti susijęs su smurtu ar labiau priskirtinas suaugusiųjų kategorijai. Be to, vaikai neretai internete ieško, kaip „nulaužti“ mokamus žaidimus ar programas, ir suradę tokius „nulaužėjus“ (angl. cracks) kartu į kompiuterį įdiegia ir kenkėjiškas programas, dėl kurių kompiuterio darbas pastebimai ima lėtėti“, – priduria IT saugumo kompanijos ekspertas.

Ženklai, rodantys, kad kompiuteris užkrėstas

R. Liuberto teigimu, žmonės dažnai net nepajunta, kad kenkėjiška programa jau pateko į jų kompiuterį. Pirmuosius signalus siunčia pats kompiuteris: sulėtėja jo darbas, lėčiau atidaromi naršyklės langai, netikėtai iššoka reklaminiai pranešimai, pradeda garsiau ir nuolat ūžti procesoriaus aušintuvas, be priežasties persikrauna kompiuteris.

Nekreipiant dėmesio į kompiuterio trikdžius, pavyzdžiui, kuomet be šeimininko žinios kompiuteris įdarbinamas kasti kriptovaliutą, nuo nepakeliamos apkrovos trumpėja procesoriaus veikimo laikas ir vieną dieną kompiuteris gali perkaisti ir veikti nestabiliai ar net neįsijungti.

„Bene labiausiai žmonės pajunta moralinę demotyvaciją, kuomet įsijungę kompiuterį aptinka, kad visi jame esantys duomenys yra užšifruoti, o iki tol jie nebuvo atradę laiko pasidaryti atsarginių kopijų į USB atmintukus, išorinius kietuosius diskus ar debesijos saugyklą“, – sako „ESET Lietuva“ ekspertas.

Kaip paruošti kompiuterį saugiam naudojimui

Siekiantiems apsaugoti kompiuterį, ypač jei jis naudojamas skirtingoms paskirtims, pirmiausia rekomenduojama kiekvienam šeimos nariui susikurti skirtingas vartotojo aplinkas su ribotomis teisėmis (pvz., „Power User“), o administratoriaus paskyrą naudoti tik išimtiniais atvejais. Tokiu būdu atskirsite tiek savo, tiek vaikų darbo bei pramogų aplinkas ir išvengsite rizikos prarasti duomenis dėl žmogiškojo faktoriaus.

„Žinoma, reikėtų pasirūpinti ir nuolatiniu operacinės sistemos atnaujinimu, naudoti pažangią antivirusinę apsaugą, galinčią ne tik užkirsti kelią internetu plintančioms grėsmėms, tačiau ir vykdyti internetinio turinio filtravimą pagal skirtingas amžiaus grupes. Pastaroji funkcija reikalinga, siekiant apsaugoti vaikus nuo landžiojimo po neaiškaus turinio svetaines. Taip pat patariama nepamiršti reguliariai daryti svarbių failų atsarginių kopijų į išorinius įrenginius ar kitas alternatyvas, kurios neturėtų būti nuolatos prijungtos prie kompiuterio“, – pataria R. Liubertas.

Įvykdę šiuos nesudėtingus žingsnius apsaugosite savo šeimos kompiuterį ir galėsite juo mėgautis tiek dirbdami, tiek mokydamiesi, tiek ir pramogaudami.