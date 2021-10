„Citus“: Vilniaus būsto rinkos inkaras – mažėjantis būstų sandėlis, o sprendimų reikėjo vakar

Išankstiniais „Citus“ analitikų duomenimis, Vilniuje per tris ketvirčius rezervuotų butų ir kotedžų skaičius jau viršijo sėkmingiausių iki 2019-ųjų rezultatą, kai per visus metus šis skaičius siekė 6 178. Per devynis šių metų mėnesius sostinėje plėtotojai susitarė dėl 6 334 būstų (butų ir kotedžų), o rugsėjo rezultatas – 437. 2019 m. per tris ketvirčius rezervuoti 4 744 (25 proc. mažiau), o 2020 m. – 3 283 (48 proc. mažiau) nauji būstai. Tačiau rinkos potencialo, „Citus“ NT ekspertų nuomone, išnaudoti neleidžia toliau besitraukianti pasiūla.