Vilnius ima alsuoti „Sostinės dienų“ ritmu – skelbiamas atidarymo vakaras

Didysis festivalio atidarymo koncertas rengiamas Katedros aikštėje rugpjūčio 30 d. nuo 21 val., kur „Sostinės dienų“ pradžią skelbs bene didžiausias jaunimo numylėtinis Eurovizijoje – Frans iš Švedijos, bei vienas laukiamiausių šiandienos Lietuvos muzikos atlikėjų „Daddy Was A Milkman“.

Pasaulinio hito „If I Were Sorry” atlikėjas , vienas iš jauniausių Eurovizijos dalyvių, Švedijos dainininkas bei dainų autorius Frans (Frans Jeppsson Wall) pirmą kartą atvyksta koncertuoti į Lietuvą.

Šio atlikėjo vardą (beje, tada jis buvo vos 7-erių metų) popmuzikos gerbėjai išgirdo 2006-ais metais, kai jis kartu su bendraminčių grupe „Elias“ įrašė dainą „Who’s da Man“. Bosnių-kroatų kilmės futbolininkui iš Švedijos skirtas kūrinys tapo hitu ir net 13 savaičių išbuvo populiariausių kūrinių sąraše „Sverigetopplistan“. Tais pačiais metais Frans sukūrė kalėdinę baladę „Kil med Jul“ ir išleido mini albumą „Da Man“, užkariavusius Švedijos klausytojų dėmesį. Po kelerių metų jaunasis dainininkas, siekdamas palaikyti nacionalinę Švedijos futbolo komandą prieš Europos 2008-ųjų čempionatą, parašė himną „Fotbollsfest“.

Kurį laiką nekūręs Frans į gimtąją Švediją sugrįžo 2016 m. ir dalyvavo viename populiariausių festivalių „Melodifestivalen 2016“, kurio laimėtojas tradiciškai reprezentuoja šalį Eurovizijoje. Atlikęs kūrinį „If I Were Sorry“ jis sugebėjo tapti laimėtoju ir atstovavo Švediją tarptautiniame Eurovizijos dainų konkurse, vykusiame Stokholme. Švedijos paauglių ir jaunimo dievaitis Frans – jauniausias atlikėjas, per pastaruosius 30 metų atstovavęs šalį Eurovizijoje. Jo dainos pavergia ir bendraamžius, ir kiekvieną, menantį aistringą beatodairišką jaunystę.

Festivalio „Sostinės dienos 2019“ atidarymo vakaro organizatoriai pateikia išskirtinę dovaną ir tūkstančiams Lietuvos atlikėjų gerbėjų – tai „Daddy Was A Milkman“ koncertas.

Pozityvios ir melancholiško dvelksmo kupinos atlikėjo dainos pritraukia daugiatūkstantines minias į koncertines arenas. Prieš keletą metų debiutavęs „Daddy Was A Milkman“ greitai pelnė melomanų ir muzikos kritikų simpatijas. Geriausias to įrodymas yra anšlaginiai koncertai: pradedant 2016 m. vasarą vykusio debiutinio albumo „Daydreaming“ pristatymo koncertu ir baigiant didžiausiais karjeroje tapusiais pasirodymais Trakų pilyje, „Compensa“ koncertų salėje Vilniuje ir „Žalgirio“ arenoje Kaune. Kurį laiką gyvenęs ir dirbęs Jungtinėse Amerikos Valstijose, pseudonimu „Daddy Was A Milkman“ pasivadinęs Ignas Pociūnas šiuo metu kuria Lietuvoje, jo dainos nuolat transliuojamos užsienio radijo stotyse, o hito „Breathe In“ perklausų skaičius youtube kanale viršija 8 milijonus.

Įvairius pojūčius, teigiamas emocines būsenas atskleidžianti „Daddy Was A Milkman“ elektroninė muzika sulaukė plataus pripažinimo. 2017 m. vykusioje „M.A.M.A.“ ceremonijoje „Daddy Was A Milkman“ pelnė „Metų proveržio“ ir „Metų elektronikos“ apdovanojimus. 2018 m. pradžioje Ignui Pociūnui pelnytai buvo įteiktas svarbiausias titulas – „M.A.M.A.“ komisija jį išrinko „Metų atlikėju“. „Daddy Was A Milkman“ yra vienas iš nedaugelio lietuviškos scenos atstovų, rengiančių anšlaginius pasirodymus Rygos klube „Palladium“ ir „Arena Riga“ arenoje. Dusyk „Daddy Was A Milkman“ grojo didžiausiame Baltijos šalių festivalyje „Positivus“, jo koncertas sužavėjo didžiausio Lietuvos muzikos festivalio „Granatos Live“ publiką, taip pat „Daddy Was A Milkman“ keletą kartų pasirodė festivalyje „Summer In The City“, kur koncertavo prieš britų žvaigždės John Newman ir elektroninės muzikos legendos „Röyksopp“ pasirodymus.

2018 m. rudenį „Daddy Was A Milkman“ išleido naują dvigubą studijinį albumą „Intimate Us“. Lietuvoje ir Latvijoje specialiuose renginiuose pristatytas darbas tapo puikia dovana šios grupės muzikos išsiilgusiems gerbėjams.

Festivalio „Sostinės dienos 2019” didysis atidarymo vakaras Katedros aikštėje – rugpjūčio 30 d. nuo 21 val. Ne tik šis, bet ir visi kiti festivalio koncertai – nemokami. „Sostinės dienos” šiemet Vilniuje vyks rugpjūčio 30, 31 ir rugsėjo 1 dienomis.