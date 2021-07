„Vilnius – atvira muzikos salė“: idėja surengti netikėto formato šventę pasiteisino su kaupu

Muzikos festivalis „Vilnius – atvira muzikos salė“ buvo skirtas artėjančiam Vilniaus 700 metų jubiliejui, kurį švęsime 2023 metais. Šia proga buvo nuspręsta perkelti Knygų mugės „Muzikos salės“ programą į skirtingus Vilniaus mikrorajonus, kur per tris festivalio dienas septyniose scenose surengta daugiau nei 50 skirtingų pasirodymų. Jau pamėgtus ir naujus, per karantiną sukurtus muzikos kūrinius atliko Monika Marija, grupė „Colours of Bubbles“, Viktoras Diawara su audiovizualiniu projektu „Elektroninės sutartinės“, „Baltasis kiras“, „Biplan“, Rūta Loop, Giedrius Nakas, „Poliarizuoti stiklai“, „The Schwings Band“, „Strings Of Earth Orchestra“ ir kiti.

„700-ąjį Vilniaus gimtadienį pradėjome švęsti dar šiemet ir jau esame gyventojams pasiūlę įvairių iniciatyvų mieste. Šis renginių ciklas atliepė mūsų augančios šventės pagrindinį tikslą – kad tai būtų ne formalus sukakties minėjimas, bet tikra, arti gyventojų esanti šventė mieste. „Vilnius – atvira muzikos salė“ parodė, kad gyventojams reikia tokių renginių, kai šventė ateina pas juos į namus,“ – pasakoja viena iš organizatorių Inga Romanovskienė.

Organizatorių kvietimu šalia garsių atlikėjų profesionalioje scenoje pasirodė ir bendruomenių narių muzikiniai kolektyvai, kurie po ilgo karantininio laikotarpio turėjo progą vėl susiburti, repetuoti ir pasirodyti savo rajonų žmonėms bei smagiai praleisti laiką drauge.



S. Žiūros nuotr.

Žirmūnų daugiabučių kieme koncertavo ir hitu „Kunigunda“ šią vasarą klausytojus nudžiuginęs Vaidas Baumila. Atlikėjas itin džiaugėsi koncertuodamas žmonėms, kurie ne visada turi galimybių pasiklausyti gyvų pasirodymų. Pats užaugęs Šeškinės mikrorajone, dainininkas pasakojo visą vaikystę praleidęs Vilniaus mikrorajonuose.

„Nors Šeškinė yra mano gimtasis rajonas, Žirmūnai irgi apsilankydavome. Man smagu sugrįžti į tuos rajonus, kuriuose buvo praleista daug jaunystės dienų su draugais. Šis reiškinys man atrodo be proto svarbus ir prisijungti prie jo, man, kaip tikram vilniečiui, yra didelė garbė. Tikiu, kad šis koncertas paskatino ir mano klausytojus atrasti naujas miesto erdves“, – sako V. Baumila.

Festivalio „Vilnius – atvira muzikos salė“ organizatoriai žada ir ateityje stebinti vilniečius bei sostinės svečius netradiciniais renginiais laukiant Vilniaus jubiliejaus 2023-iais.