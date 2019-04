Vilniuje viešėsiančio šou „Toruk – the First Flight“ garso takelį kūrėjai įrašė miške

Gegužės 22–26 d. Vilniaus „Siemens“ arenoje viešėsiantis šou „Toruk – the First Flight“ – ne išimtis. Be begalės iššūkių, kuriuos teko įveikti Pandoros gyvenimą kuo tiksliau perteikti norintiems kūrėjams ir artistams, rimtu galvos skausmu tapo šou garso takelis.

„Toruk – the First Flight“ kompozitorių ir muzikos direktorių duetas „Bob & Bill“ užsimojo natūralioje aplinkoje įrašyti garsus, girdimus režisieriaus Jameso Camerono išgalvotoje Pandoros planetoje. Pasak jų, tik natūralūs garsai gali perteikti gamta alsuojančios Pandoros bei jos gyventojų navių simfoniją.

„Pandoros planetoje nėra vietos niekam, kas dirbtina. Čia vyrauja harmonija su gamta. Čia viskas tikra ir natūralu. Todėl turėjome gerokai pasukti galvas, kol išsprendėme rebusą, kur ir kaip moderniame pasaulyje rasti autentikos“, – prisipažįsta kūrėjų duetas „Bob & Bill“.

Kad paruoštų garso takelį, kūrėjai savo įrangą pastatė atokiai miške. Taip vyrai siekė išgauti kuo natūralesnį ritmą. Vietoj to, kad skirtingiems ritmams sukurti panaudotų būgnų lazdeles, jie pasitelkė gamtos garsus ir joje esančius objektus, pavyzdžiui, žingsnius per sausus lapus, lazdelės trenksmą į medžio kamieną ar elementarų šakos nukritimą ant žemės. Dauguma šių miške užfiksuotų ir įrašytų garsų nebuvo papildomai apdoroti studijoje.

Negana to, kūrėjai kiekvienam iš penkių šou pasirodančių navių klanų sukūrė ir priskyrė specifinius garsus. Kiekvienam būdingas unikalus tembras, instrumentuotė ir garsai. Šou net nuožmusis Torukas skleidžia su niekuo nesupainiojamą autentišką dviejų natų garsą.

Be to, anurajų klano balsams išgauti savo balsą „paskolino“ vienas geidžiamiausių kontratenorų pasaulyje – kanadietis Danielis Tayloras. Jo balsą papildė ritmas, išgautas panaudojus tuščiavidures lazdeles.

Kad darbas būtų atliktas nepriekaištingai, kompozitoriai pagalbos kreipėsi ir į Paulą Frommerį – lingvistikos ekspertą, kuris J. Camerono juostai „Įsikūnijimas“ sukūrė navių kalbą. Jis į navių kalbą išvertė visus specialiai šou parašytus kūrinius.

Be įrašyto garso takelio, „Toruk – the First Flight“ skamba ir gyvai atliekama muzika.