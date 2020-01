Vilniuje koncertuos romantiškasis J. Arthuras: gerbėjams pristatys naują albumą

Rugpjūčio 25 d. Vilniaus Kalnų parke savo pasaulinio turo koncertą surengs garsus britų atlikėjas ir dainų kūrėjas Jamesas Arthuras. Hitų „Impossible“, „Naked“, „Say You Won't Let Go“, „You're Nobody 'til Somebody Loves You“, „Rewrite The Stars“, „You Deserve Better“, „Falling Like The Stars“, „Empty Space“, „Recovery“ atlikėjas Vilniuje pristatys savo naujausią albumą „YOU“, o taip pat atliks populiariausius savo kūrinius.

J. Arthuras pradėjo kurti dainas dar paauglystėje, tačiau pirmoji rimta sėkmė jį aplankė 2012 m., kai vaikinas laimėjo britų muzikinį šou „X Factor“ su daina „Impossible“. Kompozicija labai greitai pasiekė britų topų lentelių viršūnes ir iki šiol išlieka perkamiausiu singlu „X Factor“ šou istorijoje.

Pelnius tokį didelį žiūrovų palaikymą ir populiarumą, dažnai jauniems atlikėjams nesiseka tuo pasinaudoti tinkamiausiu būdu. Tačiau tai tikrai ne apie J. Arthuro atvejį. Jau po metų James išleidžia debiutinį albumą, kuriame, be „Impossible“, pristatomi dar du puikūs singlai – „You're Nobody 'til Somebody Loves You“ ir „Recovery“.

2016 m. pabaigoje išleidžiamas antras J. Arthuro albumas „Back From The Edge“, kuris akimirksniu tampa perkamiausiu Didžiojoje Britanijoje ir užtarnauja platininio albumo statusą daugelyje kitų šalių. Jame skamba „Say You Won't Let Go“ – pati sėkmingiausia atlikėjo kompozicija, „Spotify“ platformoje perklausyta milijardą kartų. Kol kas tik 18 skirtingų atlikėjų dainų yra pasiekusios milijardo perklausų slenkstį, tačiau tai padaryti sekėsi tokiems grandams kaip Edui Sheeranui, Justinui Bieberiui ir Drake. 2018 m. didelio klausytojų dėmesio sulaukė J. Arthuro kartu su Anne–Marie atlikta kompozicija „Rewrite The Stars“, kuri buvo perklausyta beveik 300 mln. kartų.

Pernai pasirodė trečias J. Arthuro albumas „YOU“, kuriame skamba „Naked“, „Falling Like The Stars“, „You Deserve Better“ ir „Empty Space“. James komentuoja albumo medžiagą taip: „Aš suteikiau albumui pavadinimą „YOU“, kadangi skirtingai nuo „Back From The Edge“, kuris yra autobiografinis, trečias albumas ne apie mane. Jis apie tave“.

J. Arthuro įrašai buvo parduoti daugiau kaip 25 mln. kopijų tiražu, 22 mln. „Spotify“ nariai klauso jo dainų kiekvieną mėnesį, o populiariausi vaizdo klipai „YouTube“ platformoje buvo peržiūrėti daugiau kaip 1,5 mlrd. kartų.

Koncertas vyks 2020 m. rugpjūčio 25 d. Vilniaus Kalnų parke.