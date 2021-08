Vilniuje atidaryta A. Vasiliausko pasaulį pakerėjusių fotografijų paroda „Karantino portretai“

Rugpjūčio 16 d. Vilniuje, viešoje erdvėje, atidaryta personalinė fotografo Ado Vasiliausko paroda „Balkonų istorijos“, kurioje – per 30 fotografijų iš menininką visame pasaulyje išgarsinusio projekto „Karantino portretai“. Pirmą kartą Lietuvoje viešai gyvai eksponuojamose nuotraukose – akimirkos, fotografo užfiksuotos šalies gyventojų balkonuose.

„Džiaugiuosi, kad paroda „Balkonų istorijos“ bus eksponuojama atviroje erdvėje, šias fotografijas tikrai ne visi matė. Juo labiau, kad per metus gerokai pasimiršo, kaip ir kuo gyvenome per pirmąjį karantiną. Taip pat smagu, kad pasirinktas fotografijų eksponavimo būdas, erdvė padeda simboliškai kurti balkono įspūdį. Manau, taip fotografijos kur kas geriau atsiskleidžia“, – pasakoja vilnietis fotografas.

Parodai A. Vasiliauskas atrinko daugiau nei 30 geriausių fotografijų, slepiančių įdomią istoriją ar gilią žinutę. Pavyzdžiui, vienam kadrui išpildyti teko sunaudoti per 100 metrų lipnios juostos, kita idėja pareikalavo per pusšimčio balionų, kuriuos dėl didelio vėjo reikėjo nuolat gaudyti. Ne vienas panoro įsiamžinti su kauge tualetinio popieriaus ritinėlių ar grikių maišu ir taip su humoru pažvelgti į prieš karantiną kilusį parduotuvių lentynų tuštinimo vajų.

Fotografui pavyko užfiksuoti ir per karantiną tik šeimos rate švenčiamus vaikų gimtadienius – prie jų namų atskrendantis dronas tapo puikia staigmena mažiesiems. Pasak A. Vasiliausko, fotografuojant karantino portretus iš viso buvo įamžinta per 150 šeimų, leidžiančių laiką savo balkonuose ar terasose, padaryta per 10 tūkst. kadrų.

Organizatorių nuotr.

Fotoparoda „Balkonų istorijos“ turi ir socialinę misiją. Fotografijos ne tik primena, kaip ir kuo dar visai neseniai gyvenome per karantiną, bet ir atkreipia dėmesį, kad tokia ar panši situacija gali pasikartoti, jei nepasieksime kolektyvinio imuniteto. Išskirtinių fotografijų autorius A. Vasiliauskas ir parodos organizatoriai kviečia pasiskiepyti nuo koronaviruso – tą galima padaryti ir šalia ekspozicijos veikiančiame Vilniaus miesto savivaldybės skiepijimo punkte (V. Gerulaičio g. 1).

Rugpjūčio 16–22 d. parodą „Balkonų istorijos“ galima apžiūrėti žemutinėje „Avia Solutions Group“ arenos aikštelėje, vėliau paroda bus perkelta greta V. Gerulaičio ir Ozo g. sankirtoje vystomo daugiabučių projekto „Go Life“. Parodos atidaryme dalyvavę svečiai turėjo unikalią galimybę pasikelti bokšteliu į 22 metrų aukštį ir taip simboliškai neįprastu rakursu pažvelgti į Vilnių iš būsimo balkono.

Paroda yra atvira ir veiks iki rugsėjo 30 d.