„Trimitas“ vienas pirmųjų atvers didžiąją Vilniaus vasaros koncertų sceną

Liepos 10 d. „Low Air“ pristatys šiuolaikinio ir gatvės šokio spektaklį „Šventasis pavasaris”, o liepos 11 d. „Trimitas“ – koncertą „Musica Festiva”.

Pučiamųjų instrumentų orkestro vadovas prof. dr. Antanas Kučinskas sako, kad didžiajai vasaros scenai „Trimitas“ parengė nuotaikingą, kupiną energijos koncertinę programą, o šventiškumu bei iškilmingumu pasižyminti pučiamųjų muzika klausytojams suteiks nepakartojamų akimirkų ir potyrių.

„Musica Festiva“ programoje – Dmitrijaus Šostakovičiaus „Šventinė uvertiūra“, energingoji Philip Spark „Music for the Festival“, džiazuojančios nuotaikos Franko Ticheli „Blue Shades“, žaisminga Percy Grainger „Molly on the Shore“. Greta šių virtuozinių partitūrų taip pat skambės sakralios šviesios kupini Ennio Morricone „Gabrieliaus obojus“ (Tėvo Gabrieliaus tema iš kino filmo „Misija“), Robert Spital „Pacem“ ir kt. kūriniai.

„Vasarą Lietuvos pučiamųjų instrumentų orkestras tampa atviresnis savo klausytojams ir leidžiasi į muzikinius pokalbius atvirose miesto erdvėse. Tai ypač aktualu dabar, esant ypatingai koncertinių renginių organizavimo situacijai bei publikos ir atlikėjų norui vėl susitikti“ – teigia orkestro vadovas prof. dr. Antanas Kučinskas.

Koncertui „Musica Festiva“ diriguos valstybinio pučiamųjų instrumentų orkestro „Trimitas“ vyr. dirigentas Ugnius Vaiginis, solo kornetu gros Indrė Jonaitytė, solo obojumi – Caroline Savickienė (Danija).