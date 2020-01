Spektaklį „Bang!“ pristatantis P. Ignatavičius: pjesė pradeda pildytis tikrovėje

„Skaitant pjesę atrodė, jog kažkas tiesiog paėmė ir užrašė tai, ką tu pats galvoji apie šiandieninį pasaulį, tik negali to taip taikliai ir ironiškai išreikšti žodžiais. „Bang!“ yra totalus juodas absurdas, kai visas pasaulis eina velniop ir belieka tik garsiai kvatoti. Penkiametis Ralfas Bang trolina šiandienius ultra liberalius, sveikus, tolerantiškus, empatiškus ir ekologiškus hipsterius, sprendžiančius itin opias per šalto arba per karšto sojų pieno kavoje už tris eurus problemas“, – taip naujausią savo spektaklį pagal Marius von Mayenburgo pjesę „Bang!“ pristato režisierius Paulius Ignatavičius.