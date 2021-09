Šiuolaikinio cirko festivalis „Helium“ kviečia išvysti Baltijos šalių kūrėjų darbus

Ketvirtadienį festivalio dėmesys krypsta į Baltijos šalių kūrėjus ir Menų spaustuvės kieme bus galima išvysti merginų iš Estijos pasirodymą „Three Sisters“.

Kitas festivalio dienas be užsienio šalių pasirodymų bus ir toliau pristatoma Baltijos šalių kūrėjų programa. Šeštadienį joje ir Lietuvoje įsikūrusios tarptautinės kūrėjų „Kanta Company“ komandos darbas „One hundred and seven ways to deal wtih pressure“. Šiais metais „Kanta Company“ laimėjo Menų spaustuvės programą „Atvira erdvė“, o vėliau jiems buvo pasiūlyta dalyvauti ir užsienio rezidencijų mainų programoje, kurias įgyvendino „Menų Spaustuvė“ su Barselonoje esančiu cirko centru „La Central del Circ“. Barselonoje „Kanta Company“ turėjo galimybę toliau vystyti bei kurti savo darbą, o jų kūrybinį procesą prižiūrėjo mentoriai. Šio proceso rezultatus bus galima išvysti HELIUM festivalyje, kuriame šeštadienį „Kanta Company“ ir pristatys savo darbo eskizą. Plačiau apie kūrybinį procesą bei mainus Barselonoje pasikalbėjome su Kęstu Matusevičiumi.

Kanta Company nuotr.

– Kaip sekėsi rezidencijoje Barselonoje ?

– Rezidencija Barselonoje buvo išties puiki, tiek dėl pačio cirko centro, tiek dėl pačio miesto! „La Central del Circ“ centras yra nuostabus, jame yra visos galimybės treniruotis daugumą cirko disciplinų, centre įrengta ir daugybė erdvių, kurios skirtos ne tik treniruotėms, bet ir pačiam kūrybiniam procesui, ir aišku, ten įsikūrusi didelė cirko bendruomenė. Vienas iš centro privalumų ir tas, kad jis įsikūręs beveik ant jūros kranto, tad po sunkių treniruočių visada galima jėgas atgauti prie jūros! Tai puikus balansas!

– Kaip sekėsi dirbti kartu su mentoriais?

– Rezidencijos metu kartu su mentoriais Celso Pereira ir Francisca Lissia dirbome keturias dienas. Jie mums labai padėjo tiek su idėjos išgryninimu, tiek su fiziniais dalykais bei naujos cirko technikos paieškomis. Kartu su jais išbandėme įvairius metodus, kaip sukurti savo repeticijų pasaulį, kuriame būtų galima saugiai ir efektyviai kurti. Man patiko jų idėja, kad įkvėpimo nereikia laukti, o geriau įdėti pastangų ir surasti jį patiems. Tai buvo be galo naudinga rezidencija, tos kelios dienos prabėgo labai greitai. Tūrėti tokius patyrusius cirko artistus kaip mentorius – prabanga.

D. Ališausko nuotr.

– Kokioje kūrybinėje stadijoje dabar yra jūsų darbas „One hundred and seven ways to deal with pressure“?

– Rezidencijos metu atradome daug naujos medžiagos, kaip cirko technika, triukai, žaidimai ir panašiai. Su nauja technika matome, kad darbas gali labai plačiai išsivystyti, bet kaip ir mokantis įprastos technikos reikia praeiti skirtingus mokymosi etapus. Šiuo metu mes, išskaidome naują techniką į mažus segmentus, kuriuos nuolat treniruojamės, apjungiame visą medžiagą, kurią atradome ir ruošiamės pirmai darbo prezentacijai.

– Ko tikėtis Jūsų pasirodyme HELIUM festivalio metu?

– Mūsų pagrindinės disciplinos, kurias šiuo metu tyrinėjome yra porinė akrobatika ir žongliravimas atšokančiais kamuoliukais (angl. bouncing ball juggling). Žiūrovai pamatys šių disciplinų ir spaudimo idėjos tyrinėjimo rezultatus. Tai bus nauja ne tik žiūrovams, bet ir mums patiems. Dėl to, bus labai įdomu išgirsti iš žiūrovų, ką jie matė, girdėjo, patyrė. Labai džiaugiamės turėdami galimybę pristatyti šio darbo eskizą festivalyje HELIUM. Mano manymu, eskizo pristatymas, ypač ankstyvoje darbo stadijoje yra labai svarbi kūrybinio proceso dalis.

Festivalio HELIUM Baltijos šalių programa nemokama, reikalinga tik registracija ir galimybių pasas. „Kanta Company“ eskizo pristatymas vyks rugsėjo 11 d., 17 val., Menų spaustuvėje.