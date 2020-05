Priešpaskutinis „Aerokino“ savaitgalis skirtas režisieriaus X. Dolano kūrybai

Iki gegužės 31 dienos vyksiantis „Aerokinas“ priešpaskutinį savaitgalį kviečia praleisti su Lietuvos žiūrovų itin mylimu režisieriumi Xavier Dolanu ir trim jo filmais: „Mamytė“, „Tai tik pasaulio pabaiga“ ir naujausia drama „Matijas ir Maksimas“.

Kanadiečių aktorius ir režisierius X. Dolanas pasaulyje išgarsėjo, kai jo 20-mečio debiutanto filmas „Aš nužudžiau savo mamą“ Kanų festivalyje pelnė net tris apdovanojimus ir 8 minutes trukusias išrankiausių pasaulio žiūrovų ovacijas. Lietuvoje jo vardas imtas linksniuoti kiek vėliau, kai 2012 m. „Kino pavasaryje“ buvo parodyta romantiškoji juosta „Bet kuriuo atveju Lorens“. Mūsų šalies gerbėjų ratą smarkiai praplėtė 2015 m. 20-ąjį „Kino pavasarį“ atidariusi drama „Mamytė“. Ir tas ratas kasmet vis auga.

Pasak „Kino pavasario“ meno vadovės Mantės Valiūnaitės, susitikimai su X. Dolano pasauliu visuomet audringi ir tikrai nenuobodūs. „Tai lyg pasimatymai su seniai matytu draugu, į kurio pasakojamas istorijas taip įsitrauki, jog jautiesi lyg išgyventum jas pats – daugybė jausmų ir emocijų, kurie perteikti atitinkamomis spalvų paletėmis, kruopščiai sustyguotu muzikiniu takeliu ir energija trykštančia vaidyba. Svarbiausia, Dolanas toks nuoširdus ir tikras, kad norisi su juo susitikti dar ir dar kartą“, – sako M. Valiūnaitė.

„Aerokino“ šeštadienis – X. Dolano diena

X. Dolano kūrybai skirtą savaitgalį pradės Kanų kino festivalyje didžiuoju prizu apdovanotas filmas „Tai tik pasaulio pabaiga“ (It's Only the End of the World), kuriame pagrindinius vaidmenis sukūrė prancūzų aktorių elitas – Vincent Cassel, Marion Cotillard, Léa Seydoux, Nathalie Baye.

„Tai tik pasaulio pabaiga“ pasakoja apie rašytoją Luji, kuris po 12 metų ryžtasi aplankyti savo šeimą. Mama stengiasi sukurti darnią atmosferą, meniškoji sesuo ir audringo charakterio brolis su intraverte žmona mėgina neparodyti pagiežos ir užblokuoti negatyvius prisiminimus. Vis dėlto Luji apsilankymas išprovokuoja gimtuosiuose namuose chaosą. Tačiau tikroji vaikino grįžimo priežastis – paslaptis, kurią jis apsisprendė visiems atskleisti.

Šis filmas sukurtas pagal prancūzų dramaturgo Jeano Luco Lagarce’o pjesę, pagal kurią Gintaras Varnas pastatė spektaklį „Tolima šalis“ ir kuri įkvėpė Gyčio Ivanausko teatro monospektaklį „Programa“.

„Tai tik pasaulio pabaiga“ anonsas:

Šeštadienį tęs 2015 m. geriausiai „Kino pavasario“ žiūrovų įvertintas filmas „Mamytė“ (Mommy). Šiame filme mamos vaidmenį, kaip ir daugelyje kitų režisieriaus filmų, sukūrė aktorė Anne Dorval, vaidina ir kita X. Dolano filmų aktorė Suzanne Clément.

Diana viena pati augina sūnų Styvį, kuriam diagnozuotas dėmesio trūkumo ir hiperaktyvumo sutrikimo sindromas. Jų santykis, kaip sako X. Dolanas, atėjęs iš tikrovės, jame labai daug pačio režisieriaus ir jo mamos. Šis leitmotyvas labai svarbus šio jauno kūrėjo filmuose. Ekscentriškieji motina ir sūnus susipažįsta su tylia ir kuklia kaimyne Kaila. Trijulė mėgaujasi vienas kito draugija ir pradeda drauge savo emocinę gyvenimo kelionę.

Filmo „Mamytė“ anonsas:

X. Dolanas atgręžia kamerą į save

25-ąjį virtualiojoje erdvėje vykusį „Kino pavasarį“ uždarė naujausias X. Dolano filmas „Matijas ir Maksimas“ (Matthias & Maxime). Tai – romantinė drama apie gyvybingą, atvirą, tikrą draugystę, o ši, kaip teigia režisierius, dažnai yra stipresnė už meilę. Vieną pagrindinių vaidmenų šiame filme po ilgos pertraukos sukūrė pats X. Dolanas.

Naujoje dramoje „Matijas ir Maksimas“ netrūksta dolaniškosios energijos ir šiuolaikinės populiariosios muzikos – atliekami žinomi Britney Spears, „Pet Shop Boys“, „Florence + The Machine“ kūriniai. Šiuolaikinė populiarioji muzika – neatsiejamas ir savitas X. Dolano filmų elementas.

X. Dolanas yra prisipažinęs, kad naująjį filmą inspiravo 2018 m. daugybės „Kino pavasario“ žiūrovų favoritu tapęs „Vadink mane savo vardu“ (Call me by your name).

„Matijas ir Maksimas“ bus rodomas šeštadienio ir sekmadienio vakariniuose seansuose.

Filmo „Matijas ir Maksimas“ anonsas:

Garsūs Amerikos aktoriai ir „Mažasis princas“

Priešpaskutinį savaitgalį „Aerokino“ žiūrovų laukia juostos iš Šiaurės Amerikos. Penktadienio vakarą čia bus galima išvysti Amerikos nepriklausomo kino meistrų Jimo Jarmuscho ir Harmony Corine’o filmus. J. Jarmuschas filme „Patersonas“ (Paterson) papasakos apie Adamo Driverio suvaidintą autobuso vairuotoją, laisvomis akimirkomis rašantį poeziją, ir jo anglų buldogą, kuris už šį vaidmenį Kanuose buvo apdovanotas „Šunų palmes šakele“.

Chuliganas H. Corine’as kviečia Vidurnakčio seansą praleisti su daug veiksmo po žydru dangumi žadančia komedija „Pajūrio šlaistūnas“ (The Beach Bum), kurioje vaidina Matthew McConaughey, Snoop Doggas ir Isla Fisher.

Šeimų su mažaisiais žiūrovais lauks dar didžiuosiuose ekranuose nerodytas filmas „Nepaprasta Remio kelionė“ (Remi, Nobody's Boy). Tai dešimtmečio berniuko, muzikanto Vitalio, jo šuns Kapio ir išdykusios beždžionėlės Žoli nuotykiai Prancūzijoje.

Sekmadienio popietę kiek neįprastai atgims Antuano de Sent-Egziuperi šedevras „Mažasis princas“ (The Little Prince). Šioje animacinėje ekranizacijoje mergaitė svajoja sutikti Mažąjį princą ir vieną dieną jos svajonės išsipildo. Su Mažuoju princu ji patirs daugybę nuotykių ir širdimi pajus, kas iš tiesų svarbu šiame gyvenime.

Automobilių skaičius į kiekvieną seansą yra ribotas.