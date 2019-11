„Portfolio peržiūros“ apie fotografiją kalba kitaip, nei įprasta

Sostinės hostelio „Jamaika“ bare vykstančios „Portfolio peržiūros“ kas kelias savaites pirmadieniais suburia ne tik kolegų darbais besidominčius profesionalus, bet, visų svarbiausia – fotografijos entuziastus bei kitus vizualiesiems menams simpatizuojančius klausytojus.

Susibūrimų idėja atkeliavo iš studijų laikų

Neformalių bendruomenės susibūrimų idėja “Portfolio peržiūrų” iniciatorius, dokumentikos fotografas Eugenijus Barzdžius susidomėjo prieš beveik dešimtmetį, studijuodamas Pietų Velso universitete Didžiojoje Britanijoje. Sudalyvavęs studentų kas savaitę rengtose darbų peržiūrose viename iš vietinių barų, Eugenijus šį formatą įgyvendinti pamėgino 2015-aisiais sugrįžęs į Lietuvą. Deja, renginių serija tąsyk apsiribojo keletu susitikimų ir nutrūko, tačiau viename iš jų sutiktas bendramintis fotožurnalistas Paulius Peleckis šių metų pavasarį pasiūlė iniciatyvą atgaivinti. Taip “Portfolio peržiūros” įsikūrė „Jamaikoje“, kur iš senos ketaus vonios pagamintuose krėsluose įsitaisę pašnekovai kalbinami ne tik apie darbą, bet ir gerokai platesnėmis temomis.

Tarp pašnekovų – lyčių lygybė

„Portfolio peržiūrų“ iniciatoriai kruopščiai renkasi, kokie kūrėjai pristatys savo darbus – šiuose susitikimuose įprastai neišvysi viešojoje erdvėje nuolat matomų, daug medijos dėmesio sulaukiančių vardų. Vietoje to renginių ciklu siekiama publikai pristatyti aktyviai veikiančius, unikalia kūryba pasižyminčius fotografus, neretai jau sulaukusius pripažinimo užsienyje, tačiau vis dar menkai pažįstamus Lietuvoje. Du kartus per mėnesį vykstančių „Portfolio peržiūrų“ metu galima susipažinti su itin skirtingose srityse dirbančiais menininkais – nuo dokumentikos iki reklamos ar vestuvių fotografijos. Be to, susitikimų organizatoriai siekia užtikrinti, kad ne mažiau nei pusė kalbinamų kūrėjų būtų moterys. „Visame Vakarų pasaulyje fotografijoje dominuoja vyrai. Kadangi turime savo aiškia poziciją apie lyčių lygybę, sąmoningai siekiame savo peržiūrose daugiau scenos šviesos suteikti moterims fotografėms“, – teigia iniciatyvos kūrėjas E. Barzdžius.

Gimstantis neformalus fotografijos archyvas

Vienas iš „Portfolio peržiūrų“ tikslų – tai, kad pažintis su savo kūrybą pristatančiais fotografais neapsiribotų vien gyvais susitikimais. Tam Eugenijus ir Paulius pasitelkia socialines medijas bei kitas internetines platformas, kuriose galima tiek apžvelgti kalbintų menininkų darbus, tiek peržiūrėti susitikimų vaizdo įrašus. Tokiu būdu kuriamas neformalus archyvas, leidžiantis lengvai susipažinti su ypač plačiu fotografijos kūrėjų spektru. Organizatorių teigimu, tokio pobūdžio fotografijos projektų pavyzdžių sunku atrasti ne vien Lietuvoje ar Europoje, bet ir pasaulyje, todėl ateityje tikimasi „Portfolio peržiūras“ dar labiau plėsti tiek tobulinant techninę vaizdo įrašų pusę, tiek didinant pristatomų menininkų įvairovę. „Kol kas visi mūsų šnekinti fotografai reziduoja ir kuria Vilniuje, tačiau suprantama, kad fotografija nesibaigia ties jo riba. Kiekviename mieste esama labai įdomių fotografų, tad norėtume dažniau peržiūras rengti už Vilniaus ribų. Įdomu ir pastebėti, kaip regionuose kuriančių fotografų veikla skiriasi nuo tų, kurie gyvena didmiesčiuose“, – ateities planais dalinasi P. Peleckis.

Nuo darbų iki itin asmeniškų istorijų

Paulius ir Eugenijus juokiasi, kad ištraukti fotografą į kitą kameros pusę jau yra įdomus iššūkis. „Portfolio peržiūrų“ kūrėjai per daugiau nei pusę metų veiklos spėjo įsitikinti, kad už įsimintinų fotografijų stovintys jų autoriai – ne ką mažiau įspūdingos asmenybės. „Nuo pat pirmosios „Portfolio peržiūros“ labai tikslingai vengiu perteklinio kalbėjimo apie techninę fotografijos pusę. Labiau norisi gilintis į menininko mąstymą, kūrybinį procesą, jo asmenybę ir, žinoma, asmenines istorijas – įdomu pamatyti kūrėjo žmogiškąją pusę, išgirsti tiek apie sunkumus, tiek apie juokus. Tai padaro pokalbį kur kas gyvesnį, spalvingesnį ir įdomesnį“, – sako E. Barzdžius. Gyvai ir betarpiškai pasakojamos kūrėjų istorijos su kiekviena peržiūra pritraukia vis daugiau su fotografija tiesiogiai nesusijusių menui neabejingų klausytojų, kurie noriai įsitraukia į diskusiją ir patys užduoda klausimus pašnekovams.

Artimiausia Portfolio peržiūra su fotografe Justina Tulaite – lapkričio 25 d. 20 val. Hostelyje „Jamaika“ (Visų Šventųjų g. 9, Vilnius).